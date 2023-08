La Promessa anticipazioni: Padre Camilo diventa un pericolo per tutti!

Che cosa farà Padre Camilo (Chico Garcia) appena tutti gli abitanti de La Promessa avranno modo di apprendere che non è un sacerdote? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane della telenovela: messo con le spalle al muro, il finto sacerdote darà in escandescenze e diventerà un pericolo per tutti quanti…

La Promessa, news: Catalina scopre le menzogne di Padre Camilo

La storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) inizieranno ad indagare più a fondo su Padre Camilo, arrivando a scoprire che l’uomo non è affatto atteso nella parrocchia di cui ha parlato poco prima di essere ospitato a La Promessa. A quel punto, le due cuoche chiederanno l’aiuto di Catalina (Carmen Asecas), che non farà fatica ad unire tutti i tasselli del puzzle e a scoprire che Camilo è soltanto un impostore.

Ovviamente, la marchesina metterà subito sull’avviso il padre Alonso (Manuel Regueiro), che dal canto suo ricorrerà invece al sergente Conrado Funes (Rafa de Vera). La tensione prenderà così il sopravvento quando Alonso e Funes cercheranno di interrogare Camilo per scoprire chi sia in realtà. Il “sacerdote” estrarrà infatti una pistola dal suo abito e, sottolineando di essere disposto ad ucciderli, li legherà ad una sedia e li imbavaglierà, prima di tentare di darsi alla fuga.

Ovviamente, il proposito di padre Camilo non andrà a buon fine: Catalina si renderà conto del fatto che il Sergente Funes e Alonso sono stati legati e presterà loro soccorso immediato. Camilo verrà dunque agganciato dai tre nella cucina e, sentendosi braccato, prenderà all’altezza del collo Lope (Enrique Fortun), minacciando di sparargli in testa qualora qualcuno dovesse cercare di fermarlo.

Neanche a dirlo, tutti gli inservienti de La Promessa si spaventeranno, con Alonso e Funes che tenteranno di convincere Camilo ad abbassare l’arma. A porre un freno alla rischiosa situazione penserà però inaspettatamente il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), che sorprenderà Camilo alle spalle, salvando di fatto Lope e consentendo a Funes di arrestarlo.

La Promessa, spoiler: ecco chi era davvero Padre Camilo

In ogni caso, i residenti de La Promessa dovranno colmare un dubbio: chi era davvero Padre Camilo e perché si è introdotto nella tenuta? A risolvere l’enigma ci penserà Funes, che qualche giorno più tardi comunicherà a Alonso e Cruz (Eva Martin) che il falso sacerdote era in realtà Román Tejedor, un malvivente più volte arrestato dalla polizia per crimini di vario genere.

Al momento dell’arresto, Román avrà inoltre confessato di essere stato ingaggiato dal duca Josè Luis de Los Infantes (Andres Blanco) per spiare i marchesi di Lujan e capire se potesse effettivamente dare in sposa la figlia Jimena (Paula Losada) al giovane Manuel (Arturo Sancho).

Insomma, tutti gli altarini verranno fuori, ma nonostante ciò i marchesi, pur non fidandosi più dei duchi, vorranno andare avanti con i preparativi delle nozze per risollevare la loro disastrosa situazione economica, soprattutto quando i fidanzatini diranno loro qualcosa di molto importante… Seguici su Instagram.