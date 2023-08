La Promessa, anticipazioni settembre 2023: al barone Juan cosa è successo davvero?

Un omicidio “difensivo” andrà in scena nelle puntate italiane de La Promessa in onda nel mese di settembre. Il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez) verrà infatti assassinato da Pia Adarre (Maria Castro) al termine di uno scontro che coinvolgerà anche la domestica Teresa Villamil (Andrea del Rio). Cerchiamo dunque di capire meglio come andrà tale storyline…

La Promessa, news: ecco chi ha ucciso Juan

Tutto partirà quando, al termine delle indagini e del ritrovamento del cadavere, il sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) considererà la morte del barone Juan il frutto di un incidente automobilistico. Il giorno del funerale, quando tutti i marchesi lasceranno La Promessa per la funzione religiosa, diversi flashback ricostruiranno però cosa è davvero successo al padre della dark lady Cruz (Eva Martin).

In pratica, il giorno dell’assassinio, Pia sarà entrerà in biblioteca per strappare Teresa dalle grinfie di Juan, che stava appunto per violentarla. Un’iniziativa non gradita dal barone, che a quel punto ha minacciato di abusare della Adarre. Quest’ultima ha così afferrato una statua e l’ha scaraventata sulla nuca del cattivone della soap, che ha perso la vita a causa del grosso colpo ricevuto: un crimine che poi Teresa e Pia avranno nascosto con altre due complici…

La Promessa, spoiler: Pia e Teresa vengono aiutate da…

Ad aiutare Pia e Teresa a legare il corpo di Juan in un tappeto per poi portarlo nella sua automobile ed inscenare la caduta dal dirupo saranno infatti Jana Exposito (Ana Garces) e Maria Fernandez (Sara Molina). Un escamotage, secondo quanto verrà raccontato, che ha permesso poi a Jana di scoprire, in un attimo di confidenze, che Pia è ancora incinta, poiché non ha mai abortito, e che il padre del bambino che ha in grembo era proprio il barone, colpevole di aver violentato anche lei.

Tale momento intimo avrà convinto pure Jana ad aprirsi con Pia, parlandole apertamente sia dell’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez), a suo dire compiuto dal barone quindici anni prima, e sia del fatto che Curro (Xavi Lock) è suo fratello Marcos. Insomma, Jana e Pia si saranno confidate e non avranno più segreti l’una per l’altra…

La Promessa, trame: i sospetti di Cruz

In ogni caso, rivelazione a parte, anche se la morte di Juan verrà ritenuta un incidente per il sergente Funes, Cruz non sarà convinta di tale ipotesi e chiederà alla fidata Petra Arcos (Marga Martinez) di sondare il terreno tra gli abitanti de La Promessa per capire se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa di strano nel giorno in cui il padre ha fatto perdere le sue tracce. Una volontà, quella della dark lady, che potrebbe presto causare dei seri problemi a Pia, Teresa, Maria e la stessa Jana…