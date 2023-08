My home my destiny: Zeynep affronta Benal ma… | Trama 18 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di venerdì 18 agosto 2023

Zeynep ha il sospetto che il figlio che Benal attende sia di Mehdi. La ragazza è sconvolta e si fa delle domande sui suoi sentimenti per Mehdi, quando quest’ultimo le chiede scusa per non averle detto che lui e Benal avevano avuto una storia. Mehdi va al bar del suo amico Nuh e parla con lui della faccenda: Nuh gli consiglia di non arrendersi e di riconquistare a tutti i costi Zeynep.

Zeynep affronta Benal e se la prende con lei per aver tradito la sua fiducia: ora deve andarsene da quella casa. Benal le spiega che non voleva danneggiare il loro rapporto e assicura che Mehdi non è il padre della bambina proponendo anche un test di paternità; sostiene che il bambino è del suo ex marito violento e che non lo ha detto a nessuno per evitare che lui si potesse vendicare. Zeynep si sente in colpa e le chiede di restare. Mehdi torna a casa sua senza Zeynep e si confida con sua sorella Cemile. Bayram finalmente è stato ritrovato e Mehdi corre da lui…