My home my destiny: tutta la famiglia di Mehdi attende Kibrit | Trama 2 e 3 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di mercoledì 2 e giovedì 3 agosto 2023

Bayram e Sakine sono felici di Mehdi, anche se per ora decidono di non parlarne alla figlia. Zeynep chiede a Mehdi un parere sullo stato d’animo di Benal. I due si preparano per dormire l’uno vicino all’altra, dato che non c’è la possibilità di avere un altro letto comodo per Mehdi. Faruk chiede ad Emine di avvertirlo su eventuali sviluppi che riguardano Zeynep; la ragazza non dice nulla alla sua amica. Bayram ripensa con tristezza agli errori del passato a cui vorrebbe rimediare (senza però poterlo più fare). Benal scopre di essere incinta di otto settimane. Ekrem rivela a Mertem che il viaggio in America dovrà essere rimandato, mentre Nermin apprende che Zeynep e Mehdi hanno inoltrato la richiesta per adottare Kibrit ed intende bloccarli. Zeynep prepara una ricca colazione per riunire tutta la sua ritrovata famiglia.

Tutta la famiglia di Mehdi, compresi Zeynep e i suoi genitori, attendono ardentemente l'arrivo di Kibrit, che avrà l'ausilio dell'assistente sociale. L'atmosfera di gioia si interromperà a causa di Bayram, che irromperà in casa ubriaco rischiando di sabotare l'adozione di Kibrit. Non mancherà a quel punto un aspro litigio tra Bayram, Sakina e Zeynep, durante il quale Zeynep dirà al padre tutto ciò che pensa. Bayram sarà poi cacciato di casa da Zeliha. Benal scopre di essere incinta e verrà combattuta tra abortire e tenersi il bambino. In un flashback molto toccante, Benal chiederà a Mehdi di sposarla. Zeynep inviterà Benal a riflettere prima di abortire.