My home my destiny: Mehdi, tutti al suo capezzale | Trama 25 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di venerdì 25 agosto 2023

Mehdi si trova in ospedale per via dell’accoltellamento accaduto a causa di Bayram. Gli abitanti del quartiere vorrebbero donargli il sangue. Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Mehdi e viene incitato da Nermin a mettersi in coda anche lui. Zeynep, Cemile, Müjgan, Zeliha e Sakine fanno i “turni” in ospedale per avere notizie dal medico. Zeynep si rifiuta di mangiare. Cemile incontra Benal per chiederle se ha abortito, visto che, se Mehdi dovesse morire, suo figlio rappresenterebbe l’unico legame rimasto.

Emine e Faruk discutono per un fraintendimento, poi Emine si fa consigliare dalla madre Sultan e rincuorata decide di perdonare Faruk. I due si ritrovano su una barca a mangiare insieme frutti di mare. Nel corso di un discorso appassionato di Faruk, Emine pensa (sbagliando) che lui voglia sposarla. In ospedale, Zeynep vede Benal che è appena uscita dalla stanza di Mehdi e capisce che nasconde un segreto.