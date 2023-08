My home my destiny: Mehdi finalmente si riprende | Trama 26 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di sabato 26 agosto 2023

Mehdi è ancora in terapia intensiva e il medico, temendo il peggio, fa entrare Zeynep in camera per salutarlo. Lui a sorpresa si risveglia. Zeynep gli chiede a quel punto se ricorda tutto ciò che lei gli ha detto mentre era intento a dormire (gli ha anche svelato che Benal aspetta un figlio da lui). Ma Mehdi non rammenta assolutamente niente. Zeynep, piena di dubbi, vede Benal per dirle che dovrà essere lei a parlare a Medhi della sua gravidanza, perché lui deve sapere tutto.

Benal resta stupita, convinta com'è che Mehdi, una volta saputa la notizia, chiederà il divorzio per sposarsi con lei. Mehdi riceve la visita di Nuh a casa. L'amico gli svela che Bayram, per vendicarsi del male fatto a Mehdi, ha organizzato una sorta di spedizione punitiva a casa di Tilki Ahmed.