My home my destiny: c’è chi spera che Zeynep lasci Mehdi | Trama 28 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di lunedì 28 agosto 2023

Sultan è in ansia in quanto la figlia le nasconde la sua storia d’amore e di conseguenza la mette alle strette, ma Emine non può assolutamente parlarle di tutti i dettagli e, visto che si tratta di Faruk, le è difficile anche parlarne con Zeynep; lei intanto svela a Mehdi che Benal è incinta di suo figlio. Viene detto tutto pure a Nermin, che inizialmente reagisce male ma che poi coglie la chance che Benal le sta proponendo: le due infatti auspicano che, con il bambino in arrivo, Zeynep lasci Mehdi e torni nella casa della famiglia adottiva.

Mehdi affronta Benal, infuriato perché lei non le ha detto nulla. Quando Benal gli parla di come si è comportata la famiglia di lui, il ragazzo – sconvolto – modifica la sua opinione. Zeynep e Mehdi sono nuovamente di fronte a un bivio..