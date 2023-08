My Home My Destiny anticipazioni: Benal viene rapita, ecco da chi

Trama ad alto rischio per l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) nelle primissime puntate italiane della seconda stagione di My Home My Destiny. La donna verrà infatti aggredita in strada dal violento ex marito Serhat, ragione per la quale Müjgan (Zeynep Kumral) convincerà la madre Zeliha (Nurşim Demir) a darle ospitalità, sottolineando che soltanto in quel modo potranno proteggere il bambino che la donna ha in grembo…

My Home My Destiny, news: Zeynep e Mehdi costretti a convivere con Benal

All’inizio della seconda stagione, Zeliha avrà lasciato la città e sarà andata a vivere in una casa di campagna. Al contrario, Benal sarà invece rimasta a vivere nell’abitazione della “mancata” suocera, ossia sotto lo stesso tetto di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), il padre del suo bambino, e della moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir).

Una convivenza alquanto difficile, perché Benal godrà delle preferenze di Müjgan, sempre pronta a far sentire di troppo la legittima cognata; invece Zeynep dal canto suo dovrà ascoltare le interferenze della madre Sakine (Zuhal Gencer), che non vedrà di buon occhio la presenza dell’infermiera in casa ed arriverà ad insinuare che abbia inventato di essere stata aggredita da Serhat pur di andare a vivere con Mehdi.

Si tratterà insomma di un mix esplosivo, che nel giro di poco tempo farà nascere i presupposti per uno scontro al fulmicotone tra le due donne di Mehdi…

My Home My Destiny, spoiler: Benal rapita da Serhat!

Ad un certo punto, grazie ai consigli sbagliati di Sakine, Zeynep accuserà Benal di stare facendo di tutto per innescare dei nuovi problemi nel suo difficile ménage matrimoniale con Mehdi. Dopo aver precisato che ha accettato la convivenza a tre per il bene del bambino che ancora deve nascere, Benal lascerà stizzito l’appartamento e, pochi minuti dopo, verrà rapita da Serhat, che la stava osservando da lontano per fare la sua mossa nel momento più opportuno.

Un sequestro che, fortunatamente, si risolverà nel giro di qualche ora, dato che una testimone vedrà da lontano il rapimento di Benal e darà subito l’allarme a Zeynep. Tuttavia, anche se alla fine la polizia arresterà Serhat, quanto successo sembrerà procurare una frattura nel rapporto tra Mehdi e Zeynep…

My Home My Destiny, trame: Benal non sente il battito del suo bambino…

Accorso sul posto al fianco del cugino Nuh (Fatih Koyunoğlu), Mehdi salirà sull’ambulanza dove verrà messa Benal e deciderà di accompagnarla in ospedale. Lì i futuri genitori avranno modo di prendersi un bello spavento, perché inizialmente i medici non sentiranno più il battito del bambino. Fortunatamente, tutto ciò si rivelerà un falso allarme, perché alla fine la pulsazione del neonato tornerà a scorrere regolarmente, ma Zeynep – presente in quel difficile momento – si sentirà esclusa da un aspetto fondamentale nella vita del marito, dato che non sarà lei ma Benal a dargli un primogenito.

Insomma, il triangolo si farà sempre più complicato e rischierà di peggiorare, dato che nel frattempo, dopo la recente laurea, Zeynep verrà assunta nello studio legale del misterioso Barış Tunahan (Engin Öztürk)…