My Home My Destiny, anticipazioni: Cemile è interessata a Nuh?

Nel corso della seconda stagione di My Home My Destiny, che vedremo su Mediaset Infinity dalla prossima settimana, gli spettatori avranno modo di assistere ad un inatteso avvicinamento: Cemile (Elif Sönmez), la sorella di Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), sembrerà iniziare a provare qualcosa per il “cugino” Nuh (Fatih Koyunoğlu) e farà decisamente fatica a nascondere il suo interesse…

My Home My Destiny, news: Nuh pronto a voltare pagina dopo la delusione con Emine?

In primis, è bene chiarire che nei primi episodi della seconda annata di My Home My Destiny, Nuh non avrà ancora accettato del tutto la convivenza tra la sua “amata” Emine (Naz Göktan) e il rampollo Faruk Yilmazogullan (Engin Hepileri), nonché ex fidanzato di Zeynep Göksu (Demet Özdemir).

A rendersi conto del malessere di Nuh sarà Mehdi, che cercherà di dargli delle parole di conforto, spronandolo a guardarsi attorno perché il destino gli metterà davanti la donna della sua vita quando meno se lo aspetta: un consiglio che Nuh non vorrà cogliere perché temerà di cadere in un’altra delusione dopo quella di Emine, ma effettivamente l’imprevedibilità della vita sembrerà portarlo in un’altra direzione…

My Home My Destiny, spoiler: Cemile è interessata a Nuh

Eh sì, le vicende di Nuh si intersecheranno inaspettatamente con quelle di Cemile, assunta da Sultan (Hülya Duyar) nella bottega di generi alimentari per prendere il posto di Emine: un impiego che Cemile avrà accettato per pagare gli studi della figlia Yasemin (Kayra Zabcı), ormai lontana dalla cittadina per frequentare l’università.

In uno dei tanti pomeriggi passati insieme alla bottega, Sultan farà presente a Cemile che è ancora troppo giovane per scartare del tutto l’idea di rifarsi una vita al fianco di un altro uomo e la inviterà a guardarsi attorno, proprio come Mehdi avrà detto a Nuh. E Sultan sarà proprio la prima a capire che, effettivamente, tra Cemile e Nuh potrebbe nascere del tenero…

My Home My Destiny, trame: Nuh non è indenne al fascino di Cemile

L’eventuale liaison potrebbe però morire sul nascere; ciò perché Cemile si meraviglierà quando assisterà per caso ad un breve dialogo tra Nuh e Emine, che avverrà quando la ragazza ritornerà nel quartiere per comunicare (con scarsi risultati) alla madre Sultan che Faruk le ha chiesto di sposarla.

In questa circostanza, Nuh si accorgerà del fatto che Cemile è rimasta male per averlo visto insieme a Emine ed andrà immediatamente da lei per chiarire che ormai si è gettato alle spalle l'amore non corrisposto per la ragazza. Un breve dialogo da cui sarà chiaro che anche Nuh, in fondo, non è del tutto indenne al fascino di Cemile… ma la nuova coppia sarà davvero destinata a nascere?