My home my destiny, anticipazioni dal 16 al 18 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate My home my destiny da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto 2023

Mehdi accetta l’invito di Ermin alla festa organizzata per il matrimonio di Zeynep. C’è tutta l’alta società e Mehdi non si sente a suo agio. Nota però la facilità con cui Zeynep si muove in quel mondo e capisce che sono completamente diversi. Anche amandosi alla follia non potrebbero mai condividere lo stesso ambiente. Nella vita sono destinati ad essere separati. Anche Zeynep arriva alla stessa conclusione. È stanca di dover sempre misurare le parole con Mehdi per non essere fraintesa. Intanto Emine continua la sua storia con Faruk. Dopo il bacio c’è un incontro chiarificatore tra i due. Lei non crede alla sincerità delle sue parole, ma il suo sentimento è troppo forte e alla fine cede alle sue lusinghe.

Nermin decide di fare una sorpresa a Ekrem presentandosi nel suo ufficio, ma proprio in quel momento scopre che suo marito ha un’amante. Telefona subito a Zeynep per raccontarle tutto, ma quando si incontrano per parlare, Nermin confessa tutto il suo timore ad affrontare l’argomento con Ekrem. Zeynep non riesce a crederci e si confida con Mehdi, il quale le consiglia di assecondare la scelta della madre. Nel frattempo, Mehdi scopre che Benal lavora nella villa di Ekrem e Nermin e quando le chiede spiegazioni non riesce a contenere la sua ira. Anche a causa di questa scoperta, decide di confessare a Zeynep la relazione che ha avuto con Benal in passato.

Zeynep sospetta che il bambino che Benal aspetta sia di Mehdi. Sconvolta, si interroga sui suoi sentimenti per Mehdi, quando lui si scusa con lei per non averle detto che lui e Benal avevano avuto una relazione. Mehdi si reca al bar del suo amico Nuh e si confronta con lui sulla questione, e Nuh gli consiglia di non arrendersi e fare di tutto per riconquistare Zeynep. Nel frattempo Zeynep affronta Benal, accusandola di aver tradito la sua fiducia. Deve andarsene da quella casa. Benal le dice che non voleva incrinare il loro rapporto e giura che Mehdi non è il padre della bambina proponendo anche di sottoporsi a un test di paternità. Il bambino è del suo ex marito violento, sostiene. Non lo ha detto a nessuno per evitare che lui lo scoprisse e si vendicasse. Zeynep si sente in colpa e le chiede di restare. Mehdi torna a casa sua senza Zeynep, e si confida con sua sorella Cemile. Bayram è stato ritrovato e Mehdi si precipita da lui.

My home my destiny non va in onda nei giorni di lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023.