My home my destiny, anticipazioni dal 21 al 26 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate My home my destiny da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023

Sultan e Cemile vengono a sapere che Benal si è trasferita a casa di Nermin. Sono infuriate con lei, anche perché quando a suo tempo Benal è stata cacciata dal quartiere aveva chiesto del denaro per andare a vivere da sola e non li ha mai restituiti. E per paura che Benal possa tornare e mettere a rischio ancora la relazione tra Mehdi e Zeynep, andranno a cercarla. Ci sarà uno scambio verbale molto acceso tra Sultan, Cemile e Benal e alla fine Benal le metterà alla porta. Nuh, dopo aver scoperto che Faruk sta corteggiando Emine, andrà da lui e faranno a botte. Zeynep tornerà a casa sua, è molto ferita da quello che ha fatto Mehdi. E anche se tra i due ci sarà un’emozionante discussione, Zeynep non vuole ancora saperne di lui. Sakine cercherà di spiegarle che Mehdi è pentito e non vuole nessun altro che lei. Meltem, da una confidenza che le ha fatto Nermin, verrà a sapere che Nermin ha scoperto qualcosa della sua relazione con Ekrem.

Continua il corteggiamento di Faruk nei confronti di Emine, e questa volta Faruk fa un passo avanti: invita a cena Emine a casa sua, e durante la serata, complice il vino, si confessano ciò che provano l’uno verso l’altra. Tra Medhi e Zeynep c’è ancora tensione, perché Zeynep non riesce a perdonare Mehdi per la sua vecchia relazione con Benal, di cui lei era all’oscuro. Per lei è solo una questione di fiducia reciproca. Ma poi la situazione precipita: per salvare Bayram, accusato di furto, Mehdi si ritrova coinvolto in una rissa e viene accoltellato. Viene portato in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

Mehdi è in fin di vita e lo stanno operando. Sono quasi tutti in ospedale speranzosi di ricevere notizie. Bayram, col volto tumefatto, viene raggiunto da due scagnozzi di Fox che minacciano di ucciderlo, se solo proverà a parlare con la polizia. Mehdi esce dalla sala operatoria ancora sedato e viene trasferito in terapia intensiva, ma gli attriti tra i personaggi affiorano: Bayram confessa l’accaduto alla polizia e a Zeynep, che, come una furia, inveisce contro di lui, mentre Müjgan sfoga la sua rabbia prima su Bayram e poi contro sua madre, che sviene. Zeynep si rivolgerà a Zeliha chiamandola mamma per la prima volta, mentre quest’ultima le concederà di entrare a far visita a Mehdi in terapia intensiva. Zeynep dichiarerà ad un Mehdi addormentato il suo amore. L’episodio termina con la speranza di vederlo risvegliarsi, ma anche con la consapevolezza che le gelosie continueranno ad avvelenare i rapporti: Nermin sta arrivando per sostenere la figlia adottiva…

Zeynep è disperata perché Mehdi si trova in terapia intensiva e le sue condizioni sono molto gravi. I medici chiedono alla ragazza e alla sorella di lui di cercare di reperire sangue per una eventuale trasfusione, e di tenersi quindi pronti per rapidi sviluppi. All’ospedale però Zeynep, oltre alla preoccupazione, deve far fronte alla furia di Mujgan, la quale la aggredisce verbalmente e le attribuisce le colpe di tutto quello che è successo. Zeynep sta molto male, ma trova conforto in Cemile, la quale le sta vicino e capisce che le intenzioni della giovane sono comunque buone. Mujgan e la madre hanno un lungo confronto sul loro passato.

Mehdi è in ospedale in seguito all’accoltellamento avvenuto a causa di Bayram. Gli abitanti del quartiere si offrono come volontari per donargli il sangue. Ekrem ha lo stesso gruppo sanguigno di Mehdi e viene incoraggiato da Nermin a mettersi in coda come gli altri. Zeynep, Cemile, Müjgan, Zeliha e Sakine si alternano in ospedale per avere notizie dal medico. Zeynep si rifiuta di mangiare. Cemile si vede con Benal per chiederle se ha abortito, dato che nell’eventualità che Mehdi muoia, suo figlio è l’unico legame rimasto. Emine e Faruk discutono per un fraintendimento. Emine chiede indirettamente consiglio alla madre Sultan e rincuorata decide di perdonare Faruk. I due si ritrovano su una barca a condividere un pasto a base di frutti di mare. Durante un discorso appassionato di Faruk, Emine interpreta erroneamente che lui voglia sposarla. In ospedale, Zeynep si imbatte in Benal che è appena uscita dalla stanza di Mehdi e capisce che nasconde un segreto.

Zeynep è affranta: Medhi è ricoverato in terapia intensiva e il medico, temendo l'aggravarsi delle sue condizioni, la fa entrare nella sua stanza per salutarlo. La donna gli parla con dolcezza, gli accarezza la mano e lui si sveglia. Preoccupata, Zeynep gli domanda se ricorda tutto quello che lei gli ha detto mentre dormiva. Gli ha rivelato che Benal aspetta un figlio da lui, ma Mehdi non ricorda nulla. Zeynep, dilaniata dai dubbi, decide di incontrare Benal per dirle che dovrà essere lei a raccontare a Mehdi della sua gravidanza, perché è giusto che lui sappia che presto diventerà padre. Benal rimane stupita: è convinta che Mehdi, appresa la notizia, chiederà il divorzio da Zeynep per sposarsi con lei. Mehdi riceve la visita di Nuh a casa. L'amico gli rivela che Bayram, per vendicarsi del male che è stato fatto a Mehdi – che considera una specie di figlio – ha organizzato una specie di spedizione punitiva a casa di Tilki Ahmed.