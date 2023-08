My home my destiny, anticipazioni dal 28 agosto al 2 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate My home my destiny da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre 2023

Sultan, preoccupata perché la figlia le nasconde la sua relazione, la mette alle strette, ma Emine non può raccontarle tutti i dettagli e, trattandosi di Faruk, si trova ancora più in difficoltà a parlarne con Zeynep; lei rivela a Mehdi che Benal è incinta di suo figlio. Quest’ultima nel frattempo racconta tutto a Nermin che, in un primo momento sconcertata e ostile, riesce poi a cogliere l’opportunità che Benal le sta proponendo. Le due sperano che, con il bambino in arrivo, Zeynep lascerebbe Mehdi, tornando nella casa della famiglia adottiva. Mehdi è arrabbiato con Benal per averlo tenuto all’oscuro di tutto e la affronta. Quando Benal gli racconta come si è comportata la famiglia di lui, il ragazzo ne è sconvolto e cambia opinione. Zeynep e Mehdi sono di nuovo davanti a un bivio.

Mehdi viene a sapere da Zynep che Benal è incinta e che il figlio è suo. Quello che lo sconvolge di più è che tutta la sua famiglia lo sapeva e aveva tramato nell’ombra per far abortire Benal e mandarla via dal quartiere. Durante il chiarimento con l’intera famiglia, Mehdi scopre però che del bambino era al corrente solo Cemile, che d’accordo con Sultan aveva offerto dei soldi a Benal per l’aborto e per trasferirsi. Cemile si sente offesa dalle accuse di Mehdi, perché ha fatto tutto per lui, per salvare il suo matrimonio, e decide di andare a passare la notte da Sultan. Mehdi dice a Zeynep di aver detto a Benal che lui ci sarà per il bambino, ma che non intende rinunciare al suo matrimonio e spera che lei possa restare con lui. Ma alla fine leggerà la lettera di addio che lei ha lasciato nella loro camera. Zeynep andrà da Sultan per allentare la tensione, ma troverà Mujgan e Cemile e ci sarà un confronto tra loro.

Emine si sta preparando, ma Sultan, non sapendo con chi uscirà, inizia a farle domande sul suo nuovo fidanzato, alle quali Emine risponde in maniera piuttosto vaga. Sultan non si arrenderà, al punto da decidere di pedinarla. Nel frattempo, Mehdi e Zeynep sono ancora distanti. Ognuno prova a vivere la propria vita, finché Zeynep non prende un’importante decisione. Anche Zeliha prenderà un’importante decisione, ben poco gradita a Mehdi e Zeynep. In questo episodio di rotture e riavvicinamenti, sono in pochi a gioire e in molti a soffrire, tra cui Faruk, che è costretto ad allontanarsi da Emine per motivi che non dipendono dalla sua volontà.

Tutta la famiglia è riunita a casa di Mehdi per discutere la questione del bambino di Benal. Nermin arriva con l’intenzione di portare via Zeynep e convincerla a non vivere nello scandalo, ma la figlia la allontana, dicendo che vuole decidere da sé. Zeynep e Mehdi parlano fra loro, lei è disposta ad accettare la situazione del figlio illegittimo e non abbandonarlo. Nel frattempo, Emine scappa di casa lasciando un biglietto a sua madre Sultan e si presenta a casa di Faruk che la accoglie a braccia aperte. Le famiglie di Zeynep e Mehdi sono riunite a pranzo, Nermin invita tutta la famiglia a trascorrere qualche giorno nel suo albergo, come segno di benevolenza nei confronti di Mehdi e la sua famiglia. Sakine sembra contrariata. Sultan, a casa da sola, piange perché Emine l’ha abbandonata e, strappando una foto della figlia, giura di dimenticarla. Tutta la famiglia è in partenza, mentre caricano il pulmino si presenta anche Sultan, inventando una scusa per giustificare l’assenza…

Zeynep e Mehdi, dopo il matrimonio, non hanno fatto un classico viaggio di nozze. Con l’aiuto di Nermin faranno una vacanza in un albergo di proprietà di Faruk, dove porteranno con loro anche Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan. Anche Faruk sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nel suo albergo ed è in compagnia di Emine con la quale sta nascendo qualcosa. Emine ha saputo della presenza in albergo di Zeynep e di tutti gli altri ed ha una terribile paura di incontrarli. Purtroppo accadrà l’impensabile e Zeynep, proprio quando starà per lasciare l’albergo, incontrerà Emine.

Benal, stufa di restare in casa propria, si trasferirà nuovamente a casa di Mehdi. Ma lungo il tragitto incontrerà il suo ex marito, Serhat, che cercherà di costringerla a ritornare sui suoi passi. Non ci riuscirà grazie all'intervento tempestivo di Mujgan. Zeynep e Mehdi ritroveranno Benal nella loro casa, che sta riposando dopo la brutta avventura, e questa cosa non piacerà a Zeynep che farà un lungo discorso a Mehdi.