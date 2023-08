My home my destiny, anticipazioni dal 7 all’11 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate My home my destiny da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023

Zeynep è sempre più affranta e viene consolata da Mehdi, il quale la spinge a inseguire i suoi sogni, a non abbandonare l’università e a proseguire con gli esami, affinché la giovane abbia un futuro più roseo. L’uomo le dice questo perché ha appena avuto un forte confronto con la madre di Zeynep, Nermin, che lo ha fatto riflettere: la donna ha infatti accusato Mehdi di aver plagiato Zeynep e di aver contribuito a rovinarle la vita, quando lei stessa si è sempre impegnata tanto per dare alla figlia un futuro migliore. Nel frattempo, Benal rivela a Cemile di essere incinta di Mehdi, e all’incontro le porta un test prenatale a conferma della gravidanza.

Mehdi va all’università e dice al professore di Zeynep. Gli dice che si sono sposati e gli chiede se può aiutare Zeynep. Benal confida a Cemile di essere incinta e che il padre è Mehdi. Cemile le dice di non dirlo a nessuno e di considerare che Mehdi è sposato.Faruk incontra Emine e le regala un paio di costose scarpe perché mentre camminavano le si è rotto un tacco. Cemile va da Sultan per chiederle un consiglio sul problema di Benal. Si recano insieme da Benal e la invitano a non dire nulla sulla gravidanza. Nel frattempo all’università il professore dice a Zeynep che potrà sostenere gli esami. Mehdi si assenta per un momento e Faruk si presenta davanti a Zeynep. Dopo poco arriva Mehdi e discute con Faruk. Quest’ultimo va a trovare Nermin che le dice di sentirsi molto sola. Bayram entra in negozio di liquori e ruba delle bottiglie di vino. Emine torna al negozio di Sultan che la invita a frequentare Nuh.

Zeynep svela alla madre, Nermin, il segreto di Benal e le chiede di prenderla in casa come infermiera, per nascondere anche il suo stato di gravidanza. Nermin accetta. Ekrem cerca di ricattare Mehdi con una busta contenente del denaro per impedirgli di rivelare il segreto dell’amante e dei figli a Nermin. Mehdi si rifiuta e lo intima di lasciarlo in pace. Il tribunale concede l’affidamento di Kibrit a Zeynep e Mehdi, così la ragazza torna a vivere con loro. Mentre Cemile e Mehdi bevono il caffè e Cemile sta per rivelargli della gravidanza di Benal, in quel momento entrano Zeynep e Kibrit in casa. Mehdi, di spalle, confessa alla sorella di essere innamorato di Zeynep, ignaro della loro presenza. Kibrit e Zeynep lo sentono e rimangono di stucco. Su suggerimento di Kibrit, Mehdi si dichiara a Zeynep che non reagisce. Profondamente dispiaciuto e sconsolato, Mehdi esce di casa e Zeynep lo segue salendo in auto con lui.

Mehdi spiega a Zeynep perché, da quando l’ha incontrata, ha capito che con lei era vero amore. Ma la ragazza si sente da sempre sbagliata e inadeguata. Cemile, preoccupata per il comportamento di Benal che aspetta un figlio da Mehdi, cerca un modo per allontanarla dalla sua vita. Suo fratello le ha confidato di essere perdutamente innamorato di Zeynep. Cemile prova compassione per Benal che, avendo la finestra che affaccia sulla stanza di Mehdi e Zeynep, soffre terribilmente di gelosia. Zeliha consegna a Sultan una busta con i suoi risparmi e le chiede di consegnarla a Benal. Sultan va a casa della donna ma, quando le propone di accettare i soldi per abortire e rifarsi una vita, lei si infuria e la caccia da casa. Benal, disperata, fa un ultimo tentativo: si fa trovare davanti al cancello di casa e chiede a Mehdi se vuole veramente che esca per sempre dalla sua vita. L’uomo, dispiaciuto perché non vuole ferirla, le dice per l’ennesima volta che ama soltanto sua moglie.

Kibrit è felice della sua nuova vita a casa con i suoi neo-genitori, ma Yasemin non sembra altrettanto entusiasta della sua presenza. Benal ha deciso di partire e nonostante ne sia tentata, decide di non rivelare il suo segreto a Zeynep, Mehdi e nemmeno a Mujgan. Zeynep è ancora arrabbiata con Sakine, mentre si prepara per andare con Mehdi alla Festa di Primavera organizzata da Nermin e Ekrem nella loro tenuta di campagna. Per lei una sorta di inconsapevole debutto in società, per Mehdi una vera e propria sfida, considerando il diverso ambiente sociale e soprattutto la presenza di Faruk, invitato anche lui alla festa all'oscuro di Zeynep.