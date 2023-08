My Home My Destiny anticipazioni: Emine chiede aiuto a Zeynep ma…

Nel corso della seconda stagione di My Home My Destiny la giovane Emine (Naz Göktan) si troverà a dover affrontare una bruttissima situazione, dalla quale non saprà come uscire. E tutto ciò avrà a che fare con la relazione instaurata con il ricco Faruk Yilmazogullan (Engin Hepileri), l’ex fidanzato della migliore amica Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Cerchiamo quindi di capire che cosa succederà nelle prossime puntate della telenovela turca…

My Home My Destiny, news: la strana richiesta di Faruk

Dato che la madre Sultan (Hülya Duyar) si sarà fortemente opposta alla liaison, Emine sarà andata a convivere con Faruk, che dal canto suo dovrà fare i conti con una richiesta del padre, il quale pretenderà che sposi una tale Selin poiché potrebbe portargli dei vantaggi economici nell’azienda di famiglia. Non sapendo come uscire dalla situazione, Faruk proporrà dapprima ad Emine di andare a vivere in un’altra lussuosissima casa, interrompendo di fatto la loro convivenza, ma quando la ragazza scoprirà che si sta incontrando con Selin sarà costretto a raccontarle la “sua” verità.

In pratica, Faruk chiederà a Emine del tempo per capire come interrompere la frequentazione con Selin voluta dal suo papà, giurandole di essere innamorato di lei. Parole a cui Emine darà ascolto, tant’è che si trasferirà nella nuova abitazione. Col passare dei giorni, la giovane si pentirà però di aver dato il suo consenso…

My Home My Destiny, spoiler: Emine chiede aiuto a Zeynep ma…

Possiamo infatti anticiparvi che Emine darà di matto quando vedrà una foto sui social tra Faruk e Selin. Il mattino successivo a tale visione, la fanciulla finirà quindi per discutere con il suo fidanzato, che le dirà a chiare lettere che deve accettare la situazione che si è creata, lasciandole intendere che, qualora non riuscisse a convincere il padre, lui potrebbe addirittura trovarsi costretto a sposare Selin, trasformandola di fatto nella sua “altra donna”.

All’idea di stare per diventare l’amante di Faruk, Emine non saprà dove sbattere la testa e andrà da Zeynep in cerca di aiuto. Di primo acchito, Zeynep non vorrà parlare con Emine, ma proverà dei sensi di colpa per l’atteggiamento che le avrà riservato e, tramite l’amico Tolga, si farà dare l’indirizzo dove risiede.

My Home My Destiny, trame: Sultan tende una mano a Emine

Un’idea, quella di Zeynep, che si rivelerà controproducente perché, alla prima critica su Faruk, Emine si sentirà “rimproverata” e le spiattellerà in faccia che anche lei non se la sta passando bene visto che ha accettato di convivere sotto lo stesso tetto di Benal (İncinur Sevimli), in attesa di una figlia dal marito Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol).

Anche se il chiarimento non avverrà, Zeynep non vorrà lasciare Emine da sola e chiederà a Sultan di andare dalla figlia per capire se possa in qualche modo aiutarla.

Sultan a quel punto si recherà in fretta e furia da Emine, domandandole ancora una volta se sia felice di aver lasciato il suo quartiere per seguire Faruk. Ovviamente, Emine dichiarerà di essere ancora innamorata di Faruk e vorrà dargli il beneficio del dubbio sulla storia del matrimonio con Selin, ma Sultan non sarà del suo stesso avviso.

Comunque sia, in questa occasione, a prevalere sarà l’amore materno e Sultan riconsegnerà a Emine le chiavi di casa, sottolineando che può tornare lì quando vuole. Prima o poi, Emine accetterà l’aiuto di Sultan o si farà continuare a prendere in giro da Faruk? Seguici su Instagram.