My Home My Destiny, anticipazioni: Faruk chiede a Emine di sposarlo…

Nel corso delle primissime puntate italiane della seconda stagione di My Home My Destiny, i telespettatori della telenovela assisteranno ad una richiesta di matrimonio decisamente particolare. Il rampollo Faruk (Engin Hepileri) chiederà infatti ad Emine (Naz Göktan) di diventare sua moglie, ma l’atmosfera sarà tutt’altro che romantica…

My Home My Destiny, news: Faruk diviso tra Emine e Selin

Poco dopo l’inizio della convivenza con Emine, Faruk dovrà affrontare un grosso problema: il padre lo spingerà a contrarre un matrimonio d’interesse con Selin. Inizialmente, il ragazzo tenterà di tirarsi indietro ma alla fine cederà di fronte all’insistenza del genitore ed accetterà di incontrare l’altra donna, nascondendo tutto quanto ad Emine.

Nel momento in cui la verità verrà a galla, Faruk comunicherà quindi a Emine che sta vedendo Selin soltanto su richiesta del padre e le prometterà che si impegnerà a fondo per far sì che il matrimonio con l’altra donna non vada effettivamente in porto. Tuttavia, Faruk chiederà ad Emine del tempo per gestire al meglio la situazione e riuscirà a convincerla a trasferirsi in un’altra villa, interrompendo di fatto la loro convivenza. Dì lì a poco, in questa storyline complicata, sembrerà arrivare una svolta…

My Home My Destiny, spoiler: Faruk chiede ad Emine di sposarlo

La situazione che si verrà a creare, infatti, metterà in crisi Emine, visto che diventerà da un giorno all’altro una sorta di “amante” per Faruk, che dal canto suo nasconderà a Selin di essere in realtà già impegnato. Al termine di una notte che passerà insonne ad aspettarlo, Emine si renderà dunque protagonista di una sfuriata di gelosia a Faruk, il quale sbotterà dicendole che sta agendo in quel modo anche per non perdere i benefici economici che il padre gli dà, senza i quali non sarebbe l’uomo di cui lei stessa si è innamorata.

Comunque sia, qualche giorno dopo il litigio, Faruk sembrerà stanco della sua “doppia vita” e, stupendola, si inginocchierà di fronte a Emine e, dopo aver tirato fuori dalla sua tasca un costosissimo anello, le domanderà se vuole diventare sua moglie. Richiesta alla quale Emine risponderà di sì…

My Home My Destiny, trame: Emine non ha l’approvazione di Sultan

Entusiasta, Emine correrà subito dalla madre Sultan (Hülya Duyar) per comunicarle la bella notizia. La reazione della bottegaia non sarà però delle migliori visto che dirà per l’ennesima volta alla figlia di aprire gli occhi perché, a suo dire, Faruk la sta soltanto prendendo in giro. Un pensiero, quello di Sultan, che in un certo senso corrisponderà alla verità, dato che in quegli stessi attimi Faruk sarà in compagnia di Selin, continuando di fatto la doppia frequentazione.

Insomma, la proposta di matrimonio ci sarà, ma le intenzioni del futuro sposo saranno tutt'altro che chiare…