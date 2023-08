My Home My Destiny anticipazioni: Faruk seduce Emine

Nel corso delle prossime puntate italiane di My Home My Destiny i telespettatori dovranno osservare con attenzione ciò che accadrà tra il rampollo Faruk (Engin Hepileri) e l’ingenua Emine (Naz Göktan). L’ex fidanzato di Zeynep Göksu (Demet Özdemir) farà di tutto per avvicinarsi alla donna e il suo “corteggiamento” si spingerà fin troppo oltre, visto che andrà anche a letto con lei!

My Home My Destiny, news: il bacio tra Faruk e Emine

In primis, è bene precisare che inizialmente Faruk avrà un atteggiamento amichevole con Emine, visto che si rivolgerà a lei per chiederle come prosegue il matrimonio, a suo dire sbagliato, tra Zeynep ed il meccanico Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol). Tuttavia, ad un certo punto, Faruk farà svoltare in maniera sorprendente la situazione, visto che darà un bacio sulle labbra a Emine, la quale resterà letteralmente di sasso e scapperà via.

Con quel gesto, Emine inizierà infatti a sentirsi presa in giro da Faruk e temerà che l’uomo la stia semplicemente usando per innescare una sorta di gelosia in Zeynep. L’uomo però negherà tutto quanto e continuerà a corteggiare Emine, presentandola ai suoi amici più intimi ed invitandola ad una cena romantica a casa sua. Un appuntamento che si concluderà in maniera del tutto inaspettata!

My Home My Destiny, spoiler: Faruk seduce Emine

Eh sì: oltre a riempirla di lusinghe, sottolineando che non ha mai conosciuto una donna in gamba come lei, Faruk farà bere a Emine tantissimo vino, facendola ubriacare. Di lì, il passo verso il letto sarà brevissimo: dopo averla baciata, Faruk riuscirà infatti a sedurre Emine, che si concederà a lui!

Tuttavia, il mattino successivo, il risveglio sarà piuttosto amaro per Emine: Faruk le avrà infatti lasciato un bigliettino, asserendo di essere dovuto scappare per un’improrogabile riunione di lavoro. Insieme allo stesso, ci sarà però anche del denaro. Un gesto che Emine considererà una vera e propria offesa, dato che riterrà che Faruk abbia voluto pagarla, come una prostituta, per la notte d’amore passata al suo fianco!

My Home My Destiny, trame: Emine cerca di allontanarsi da Faruk ma…

Risentita, Emine non si capaciterà di come Faruk sia riuscito a prenderla in giro così facilmente e si confiderà con la madre Sultan (Hülya Duyar), a cui chiederà consiglio “per un’amica”, spiegandole esattamente ciò che il rampollo avrà fatto a lei. Ovviamente, Sultan dirà alla figlia che l’amica ha sbagliato a concedersi all’uomo, precisando che molto probabilmente non si farà più vivo con lei perché ha ormai ottenuto tutto quello che vuole.

Emine deciderà dunque di allontanarsi da Faruk, bloccandolo sul cellulare, ma la storia non sarà finita qui: l’uomo d’affari riuscirà infatti a contattarla e si farà perdonare dicendole che, in realtà, le ha lasciato quei soldi affinché chiamasse un taxi. Dopo ciò, la inviterà a pranzo a base di pesce, che avverrà su un lussuoso yacht.

Lì tra un dialogo e l'altro avverrà una grossa incomprensione: ad un certo punto, Emine fraintenderà un discorso di Faruk e crederà che l'uomo le abbia chiesto di sposarla. Cosa che, invece, Faruk non vorrà affatto…