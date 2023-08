My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi prende una decisione difficile su Benal

La convivenza con Benal (İncinur Sevimli), in attesa di una bambina dal marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), metterà a dura prova la povera Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) nelle primissime puntate italiane della seconda stagione di My Home My Destiny. Non a caso, quando la situazione diventerà insostenibile, Mehdi prenderà una sofferta decisione riguardo Benal. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

My Home My Destiny, news: Benal aspetta una femminuccia

Tutto partirà in seguito al sequestro di Benal messo in atto dall’ex marito Sehrat, che poi verrà ovviamente arrestato dalla polizia. Al termine di una visita di controllo, dove temerà addirittura di aver perso il piccolino che aveva in grembo, Benal riceverà una bella notizia: entro qualche mese darà alla luce una femminuccia.

Una notizia, quella dell’arrivo della bambina, che farà ben felice Müjgan (Zeynep Kumral), la quale non esiterà nemmeno per un secondo a far sentire di troppo Zeynep, arrivando addirittura ad organizzare una festa per l’arrivo della nascitura dove inviterà soltanto Mehdi e la sorella Cemile (Elif Sönmez). Tale iniziativa, neanche a dirlo, farà sentire sempre più inadeguata Zeynep, visto che quest’ultima comincerà a domandarsi se stia facendo davvero bene ad insistere col suo matrimonio con Mehdi, nonostante lui sia in attesa di una bimba da Benal.

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi prende una decisione su Benal, ecco quale

Anche se Sakine (Zuhal Gencer) farà il possibile per spronarla a lottare, Zeynep vivrà attimi di forte tensione che porteranno Mehdi a prendere una sofferta decisione. Pur promettendole che si prenderà cura al cento per cento della loro figlia, Mehdi chiederà infatti a Benal di andare a vivere in un’altra casa, ciò per consentirgli di vivere da solo con Zeynep senza alcun tipo di problema.

Da un lato Benal accetterà immediatamente la decisione, pur rimanendoci male, mentre dall’altro Mujgan mostrerà per l’ennesima volta il suo dissenso e, nel corso di una cena, ribadirà a Mehdi che si sta comportando da irresponsabile con Benal e la figlia in arrivo entro pochi mesi. Tuttavia, Mehdi non vorrà sentire ragioni ed inviterà Mujgan a non immischiarsi ancora nella sua vita privata…

My Home My Destiny, trame: Mujgan si ribella Mehdi

Possiamo dirvelo già da ora: quelle parole avranno delle forti ripercussioni sull’atteggiamento futuro di Mujgan, la quale si dichiarerà stanca di sacrificarsi per il bene di Mehdi (che ha cresciuto come se fosse suo figlio) ed inizierà ad indossare dei vestiti più appariscenti per dare sfogo alla sua femminilità.

Il tutto mentre ritornerà in città il misterioso Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), con il quale Mujgan sarà stata legata sentimentalmente in passato…