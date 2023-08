My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi viene pugnalato!

Grosso pericolo in arrivo per Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny. Nel disperato tentativo di proteggere il suocero Bayram (Kazım Sinan Demirer), l’affascinante meccanico verrà infatti pugnalato e le sue condizioni di salute appariranno piuttosto critiche…

My Home My Destiny, news: Bayram cacciato di casa da Zeliha

La faccenda si delineerà pian piano nel momento in cui Zeliha (Nurşim Demir), la madre di Mehdi, deciderà di cacciare di casa Bayram, colpevole di essersi presentato ubriaco proprio mentre l’assistente sociale stava facendo un colloquio a Zeynep Göksu (Demet Özdemir) e Mehdi per capire se potessero essere i genitori affidatari della giovane Kibrit (Helin Kandemir).

A quel punto, data la mancata opposizione della moglie Sakine (Zuhal Gencer), Bayram lascerà l’abitazione dei Karaca e comincerà a vagare per strada, comportandosi come un uomo senza fissa dimora. Una circostanza che porterà Bayram a mettersi presto in pericolo, poiché rischierà addirittura di farsi investire da un treno in corsa. A vegliare su di lui, col trascorrere delle puntate, penserà però Mehdi, soprattutto quando Nuh (Fatih Koyunoğlu) gli dirà che alcuni ceffi lo hanno rapito per un debito insoluto precedente…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi viene accoltellato!

A quel punto, senza pensare agli ipotetici rischi, Mehdi correrà nel garage dove il suocero è stato messo sotto sequestro e, inizialmente, si offrirà di pagare il debito di circa 20.000 lire turche contratto da Bayram. Il capo degli “scagnozzi” non vorrà però sentire ragioni e si innescherà una pericolosa rissa, al termine della quale Mehdi sembrerà essere riuscito a mettere a tappeto tutti i suoi avversari.

Un’errata certezza che porterà Mehdi ad abbassare la guardia. Non a caso, il nostro protagonista verrà quindi pugnalato alle spalle, all’altezza del basso ventre (proprio mentre starà per lasciare il garage con Bayram) e si renderà necessario l’intervento di un’ambulanza, che lo trasporterà in ospedale in codice rosso!

My Home My Destiny, trame: Zeynep capisce di essersi innamorata di Mehdi

Anche se verrà operat0 d’urgenza, Mehdi non sarà ancora in pericolo di vita. Una triste realtà con cui dovrà fare i conti anche Zeynep:proprio in quegli attimi tremendi la nostra protagonista capirà di essersi innamorata del marito, che non vorrà assolutamente perdere nonostante il forte dubbio che sia proprio lui il padre del bambino che l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) ha in grembo.

Il salvataggio di Bayram, che andrà a discapito di Mehdi, sarà dunque uno spartiacque importantissimo nelle prossime vicende della telenovela, con Zeynep che vorrà fare il possibile per rendere più saldo il suo rapporto con il marito.

Tuttavia, la strada per la felicità sarà ancora molto lunga da raggiungere e Benal non sarà disposta ad arrendersi. Proprio per questo, appena scoprirà che Mehdi versa in condizioni critiche, la donna si metterà nuovamente in contatto con Cemile (Elif Sönmez) e pretenderà di vedere l’ex amante…