My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep si laurea ed Ekrem si dà alla fuga

Un grosso nodo verrà al pettine nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny: Ekrem (Nail Kırmızıgül), il padre adottivo di Zeynep Göksu (Demet Özdemir), si darà infatti alla fuga con l’amante Mertem e la sua figlia segreta. E lo farà nel peggiore dei modi, spiazzando di fatto la moglie Nermin (Senan Kara)…

My Home My Destiny, news: Ekrem scappa con Mertem

Possiamo infatti anticiparvi che Nermin scoprirà tutte le malefatte del marito quando degli ufficiali giudiziari si presenteranno in casa sua per fare un’ispezione, comunicando che gli affari di Ekrem e Mertem hanno creato i presupposti per aprire un’indagine per frode che potrebbe, di fatto, compromettere anche la sua sicurezza economica.

Una notizia difficile da digerire per Nermin, soprattutto quando Ekrem le comunicherà, ovviamente non in faccia, che sta scappando alla volta dell’America con Mertem e la figlia, di cui la donna ignorava fino a quel momento l’esistenza. Una situazione complicatissima dalla quale Nermin non saprà proprio come uscire, anche perché dovrà stare vicino persino a Zeynep per un motivo festoso…

My Home My Destiny, trame: la laurea di Zeynep

Pur di fronte a tutte le difficoltà avute, Zeynep sarà infatti riuscita a concludere il suo percorso di studi, come comunicherà al marito Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), con cui avrà fatto l’amore sancendo di fatto un nuovo equilibrio nelle sue nozze combinate.

Tutti i parenti, “capeggiati” dalla madre naturale Sakine (Zuhal Gencer), si stringeranno quindi attorno a Zeynep, compresa Emine (Naz Göktan), che assisterà al suo discorso di laurea da lontano poiché ormai l’amica sarà entrata a conoscenza della sua relazione con Faruk (Engin Hepileri). Tale momento sarà abbastanza commovente, per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, spoiler: il commovente discorso di Zeynep

Oltre a ringraziare Sakine e Nermin, le sue due madri che si sono sacrificate pur di renderla felice, Zeynep rivolgerà delle parole d’amore pure per Mehdi, sottolineando che ha finalmente capito che il suo posto nel mondo risiede nel cuore del suo amato. Tra le altre cose, mentre starà pronunciando queste parole, Zeynep vedrà in lontananza il defunto fratello Remzi (Alp Akar), che le sorriderà orgoglioso. A quel punto, la ragazza dedicherà la sua laurea proprio a Remzi, specificando che ha mantenuto la promessa che gli aveva fatto, ossia di studiare per avere un futuro migliore rispetto a ciò che aveva avuto lui.

Una festa, quella della laurea, che segna la fine della prima stagione della telenovela e farà da preludio a diversi cambiamenti, di cui vi parleremo nei nostri prossimi post…