My home my destiny: Mehdi ama solo Zeynep | Trama 9 e 10 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2023

Zeynep spiattella alla madre Nermin il segreto di Benal e le chiede di ingaggiarla in casa come infermiera, in modo da nascondere anche il suo stato di gravidanza. Nermin dice di sì. Ekrem tenta di ricattare Mehdi con una busta contenente dei soldi per impedirgli di svelare il segreto dell’amante e dei figli a Nermin. Mehdi non accetta e gli ordinadi lasciarlo in pace. Il tribunale dà l’affidamento di Kibrit a Zeynep e Mehdi, di conseguenza la ragazza torna a vivere con loro. Mentre Cemile e Mehdi bevono il caffè e Cemile sta per parlargli della gravidanza di Benal, proprio allora giungono in casa Zeynep e Kibrit. Mehdi, che si trova di spalle, rivela alla sorella che ama Zeynep, non sapendo della loro presenza. Kibrit e Zeynep ascoltano la dichiarazione e restano di stucco. Consigliato da Kibrit, Mehdi si dichiara a Zeynep che però non ha alcuna reazione; a quel punto, sconsolato, Mehdi esce di casa e Zeynep lo segue salendo in auto con lui.

Mehdi spiega a Zeynep perché da quando l'ha incontrata ha compreso di amarla, ma lei da sempre si sente inadeguata. Cemile, preoccupata per l'atteggiamento di Benal che aspetta un figlio da Mehdi, cerca un modo per allontanarla. Suo fratello le ha detto che ama Zeynep. Cemile prova compassione per Benal che, avendo la finestra che affaccia sulla stanza di Mehdi e Zeynep, è gelosa della situazione. Zeliha dà a Sultan una busta con i suoi risparmi e le domanda di consegnarla a Benal. Sultan si reca a casa della donna ma, quando le propone di accettare il denaro per abortire e rifarsi una vita, lei si arrabbia e la caccia da casa. Benal, disperata, si fa trovare di fronte al cancello di casa e chiede a Mehdi se vuole veramente che esca per sempre dalla sua vita. L'uomo, pur dispiaciuto, le ribadisce che ama soltanto sua moglie.