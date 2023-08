My home my destiny, trama 4 agosto 2023: Zeynep e Mehdi, segreti reciproci

Anticipazioni puntata My home my destiny di venerdì 4 agosto 2023

Mehdi decide di affrontare duramente Ekrem nel suo ufficio per risolvere i loro conti in sospeso, ma le guardie della sicurezza lo portano via con la forza. Mehdi non rinuncia all'idea di parlare con Ekrem e di conseguenza lo segue in macchina fino all'ospedale, dove scopre che l'uomo ha un'altra relazione e una figlia segreta. In ospedale si trova anche Zeynep, che ha accompagnato Benal: quest'ultima è incinta ma vuole abortire, visto che il padre del bambino è sposato. Mehdi e Zeynep alla fine si vedono in ospedale, ma tengono per loro i rispettivi segreti. Bayram, il padre biologico di Zeynep, viene trovato ubriaco sui binari del treno.