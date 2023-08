Tempesta d’amore: André scopre che Bettina è una truffatrice! | Anticipazioni italiane

Per settimane l’ha fatta franca, ma ora per Bettina Schönefeld (Natalie Hünig) è arrivato il momento di affrontare le conseguenze delle sue azioni. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore André Konopka (Joachim Lätsch) scoprirà infatti che la sua amata lo ha ingannato tutto il tempo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hildegard sospetta di Bettina

Arrivata al Fürstenhof per conoscere di persona André dopo un lungo scambio epistolare, Bettina è velocemente riuscita a conquistare l’amore dello chef nonché la fiducia dei Saalfeld. Peccato solo che la donna non sia chi dice di essere…

Col tempo abbiamo infatti scoperto che la Schönefeld ha infatti avvicinato il cuoco per rubargli il denaro che quest’ultimo sta per ereditare da Eduard Winter, un ricchissimo anziano da poco scomparso per cui Bettina aveva a lungo lavorato senza ottenere nulla in cambio.

La donna ha dunque iniziato a raggirare André con l’obiettivo di spillargli sempre più soldi, arrivando a simulare un incidente per portarlo a pagare ben 30.000 in contanti! Purtroppo per lei, però, qualcuno sarà sulle sue tracce: Hildegard (Antje Hagen)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André scopre il piano di Bettina

Insospettita dalla poco credibile storia del finto incidente, la Sonnbichler ha infatti iniziato ad indagare sul conto della Schönefeld trovando sempre più indizi della disonestà della donna. Indizi che verranno ulteriormente corroborati quando Hildegard ascolterà casualmente una conversazione tra Bettina e Yvonne (Tanja Lanäus).

Più determinata che mai ad andare a fondo alla questione, la Sonnbichler proseguirà dunque con le sue ricerche fino a scoprire che Bettina non solo conosceva Eduard Winter ma aveva anche lavorato a lungo per lui. Una prova del fatto che la donna sapeva benissimo del testamento…

A quel punto Hildegard correrà da André riferendogli tutto e lasciandolo comprensibilmente senza parole. Sconvolto, lo chef chiederà spiegazioni alla sua amata nella speranza che quest’ultima possa fornirgli una spiegazione plausibile, ma resterà deluso…

Ormai pentita delle proprie azioni in quanto sinceramente innamoratasi di André, Bettina confesserà infatti tutte le sue malefatte e implorerà il perdono dello chef. Lui le concederà una seconda chance?