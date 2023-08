Tempesta d’amore: Anna si sacrifica per salvare l’amore di Paul e Constanze | Anticipazioni italiane

Per amore dei suoi nipoti Anna Lindbergh (Christiane Blumhoff) si è portata nel cuore un terribile peso per oltre vent’anni. Ed ora, per quello stesso amore, sarà disposta a perdere tutto! Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning contro Anna

Tutti ormai conosciamo la drammatica storia di Manuela von Thalheim, la sorella minore di Henning (Matthias Zera). Ancora bambina, la piccola fu investita ed uccisa da un’auto pirata guidata dal giovanissimo Paul (Sandro Kirtzel). Un drammatico incidente di cui l’unico testimone oculare fu la nonna del giovane Lindbergh: Anna.

Per timore di finire in prigione e dover dunque abbandonare i nipotini al loro destino, all’epoca Anna nascose l’accaduto e fuggì insieme a Paul, che rimosse qualunque ricordo dell’accaduto… almeno fino ad ora!

Da ormai parecchio tempo Lindbergh – ormai diventato uomo – ha infatti recuperato la memoria e sta affrontando le conseguenze della sua terribile colpa, tanto da aver visto naufragare la sua relazione con Constanze (Sophia Schiller).

Ben presto, però, è stato chiaro che l’unica persona imputabile per l’accaduto è Anna, in quanto unica adulta all’epoca dei fatti. E così, quando l’anziana è arrivata al Fürstenhof, è stato su di lei che Henning ha scatenato tutta la sua rabbia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Anna decide di autodenunciarsi

Come vi abbiamo anticipato, il sommelier sarà così aggressivo nei confronti della Lindbergh da causarle addirittura un attacco di cuore. Un comportamento che finirà per far allontanare dall’uomo persino Costanze…

Complici le divergenze con il cugino, quest’ultima sentirà sempre più la mancanza di Paul, ma – nonostante un breve tentativo di riavvicinamento – le sarà chiaro che una relazione con il suo ex sarebbe impossibile viste le circostanze. E sarà allora che interverrà Anna!

Pronta a tutto pur di vedere felice il suo amato nipote, l’anziana prima parlerà con Constanze e poi deciderà di autodenunciarsi! Basterà il suo sacrificio a salvare l’amore tra Paul e la von Thalheim? Seguici su Instagram.