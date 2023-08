Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 19 agosto 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 13 a sabato 19 agosto 2023

Paul cerca di riconquistare Constanze e chiede aiuto a Josie, che accetta seppur a malincuore. Inizialmente la von Thalheim sembra effettivamente disposta a tornare dal suo ex, ma capisce di non poter dimenticare la faida tra le loro famiglie. A quel punto nonna Anna decide di parlare con Constanze…

André mette Bettina con le spalle al muro, costringendola ad ammettere di averlo ingannato solo per mettere le mani sull’eredità di Eduard Winter. La donna sostiene però anche di essersi nel frattempo sinceramente innamorata di lui: lo chef le crederà?

Nonostante i suoi sforzi, Lia non riesce a scusarsi con Ariane: quest’ultima la denuncerà davvero per aggressione?

Durante una telefonata con Gerry, Merle capisce che quest’ultimo non sta bene e gli fa una sorpresa…

André è nel bel mezzo dei preparativi per l’evento di presentazione del suo libro di cucina. A sorpresa, tra gli invitati c’è Tina Kessler, storica cuoca del Fürstenhof da tempo trasferitasi in Islanda col marito Ragnar.

Christoph è sempre più preso da Yvonne, tanto che quest’ultima si convince di averlo in pugno. Un banale incidente di jogging cambia però improvvisamente le cose…

Mentre Constanze e Paul tornano insieme, Anna fa a Henning un’offerta inaspettata: è disposta a sostenere che Manuela era ancora viva dopo l’incidente!

Un momento innocuo tra Gerry e Shirin scatena la gelosia di Merle. Temendo che il fidanzato possa avvicinarsi troppo alla Ceylan, la Finow pensa addirittura di lasciare il suo lavoro in Inghilterra.

André scopre che Tina deve scrivere una recensione del suo libro per una rivista gastronomica. Poco dopo lo chef chiede alla sua ex allieva di sostituirlo temporaneamente alla guida del ristorante del Fürstenhof.

Erik trova Yvonne priva di sensi e la aiuta a riprendere conoscenza. Quando la donna apre gli occhi, si innamora perdutamente di Vogt! E ora?

Ariane denuncia Lia per l’aggressione con lo spray al peperoncino! Non contenta, la dark lady pretende il licenziamento della Holle, ottenendo l’appoggio di Christoph. Quest’ultimo è infatti ancora ricattato dalla Kalenberg, dal momento che la donna ha le prove del furto di Paul.

Henning accetta l’offerta di nonna Anna di autodenunciarsi con una falsa confessione. Quando Paul lo viene a sapere, si dispera e chiede consiglio a Michael: l’anziana potrebbe sopravvivere ad un processo viste le condizioni del suo cuore?

Tina e Josie trovano immediatamente una grande sintonia in cucina, tanto che la Kessler spinge la Klee a osare di più…

Erik è felice che Yvonne si sia ripresa. La donna, invece, è sconvolta dai propri sentimenti e fugge via: come ha potuto innamorarsi di Vogt, proprio ora che aveva Christoph in pugno?

Lia incontra Ariane dopo il suo licenziamento e rischia di perdere il controllo… Seguici su Instagram.