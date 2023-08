Tempesta d’amore, anticipazioni dal 6 al 12 agosto 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 6 a sabato 12 agosto 2023

La nonna di Paul – Anna – torna al Fürstenhof dopo aver scoperto che la verità sulla morta di Manuela von Thalheim è venuta alla luce. L’anziana implora il perdono di Henning, a cui confessa di non aver mai smesso di sentirsi in colpa per quanto accaduto vent’anni prima. Il sommelier, però, non sente ragioni…

Lia è sempre più terrorizzata da Ariane. E così, quando durante una passeggiata nel bosco sente uno sparo e poco dopo compare la Kalenberg, si convince che quest’ultima stia cercando di ucciderla…

Max e Michael si rendono conto di aver fatto crollare il valore della bottiglia di whisky aprendola e bevendone parte del contenuto. E così il fitness trainer pensa bene di aggiungere dell’acqua per poi richiudere la bottiglia, sigillarla e rivenderla…

Sconvolta dai suoi sentimenti per André, Bettina decina di rinunciare al suo piano di derubare quest’ultimo. Nel frattempo, però, Hildegard ha scoperto che la Schönefeld conosceva Eduard Winter, il ricchissimo benefattore di André…

In preda al panico, Lia attacca Ariane con uno spray al peperoncino, salvo poi rendersi conto di aver frainteso la situazione. La Kalenberg sfrutta la situazione per minaccia di denunciare la Holle!

Henning tratta così duramente Anna da provocarle un attacco di cuore. Fortunatamente, Josie trova l’anziana appena in tempo e la porta in ospedale. Si salverà?

Erik compra la bottiglia di whisky da Max, convinto di aver fatto un affare. Non conoscendone il valore, però Yvonne la apre…

Gerry confessa a Merle di non essere pronto a lasciare i suoi amici per trasferirsi con lei in Inghilterra. Benché rattristata, la Finow accetta la sua decisione e parte da sola…

Nonostante le precarie condizioni di salute di Anna, Henning è più determinato che mai a portarla in tribunale. Una decisione che lo porta a scontrarsi con Paul.

Mentre André e Bettina pianificano felici un viaggio insieme in Francia, Hildegard scopre le reali intenzioni della Schönefeld grazie ad una conversazione privata tra quest’ultima e Yvonne. Sconvolta, la Sonnbichler rivela tutto ad André…

Ariane comunica a Lia di essere pronta a rinunciare ad una denuncia a condizione che la Holle le chieda pubblicamente perdono. La donna accetterà?

Constanze è sconvolta dall’apparente mancanza di scrupoli di Henning e decide di rinunciare al suo incarico di suo legale.

Erik è furioso con Yvonne per aver aperto la preziosa bottiglia di whiskey, ma la donna lo convince a risigillare la bottiglia… esattamente come fatto in precedenza da Max! Quando poco dopo Erik prova a rivendere il liquore a Rosalie, tutta la verità viene fuori…