Tempesta d’amore: Ariane rovina Lia! | Anticipazioni italiane

Se pensavate che le cattiverie di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) nei confronti di Lia Holle (Deborah Müller), vi dovrete ricredere. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady si accanirà infatti ancora una volta contro la sua vittima preferita. E questa volta le conseguenze saranno davvero inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ricatta Lia

Da quando Arian è tornata al Fürstenhof, per Lia è ricominciato un incubo. Terrorizzata dalla dark lady, la Holle ha addirittura preferito andare a vivere in una baita di montagna insieme a Robert (Lorenzo Patané) pur di non dover vivere sotto lo stesso tetto della Kalenberg. Non per questo, però, potrà evitarla…

È in questa tesissima situazione che Lia è stata sorpresa da Ariane nel bosco e ha reagito usando contro quest’ultima uno spray urticante anti-aggressione. Un gesto che ha poi pagato a caro prezzo! Confermando la sua crudeltà, la Kalenberg ha infatti subito sfruttato la situazione a proprio vantaggio, minacciando di denunciare la Holle a meno che quest’ultima le chieda perdono. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane denuncia Lia e la licenzia

Inutile dire che l’idea di umiliarsi davanti alla donna che le ha rovinato la vita sarà tutt’altro che allettante per la povera Lia, che però alla fine si farà coraggio nella speranza di placare la dark lady. Nonostante la buona volontà, però, alla fine la Holle non riuscirà a scusarsi con la Kalenberg. E i risultati non si faranno attendere…

Più spietata che mai, Ariane non solo denuncerà la povera Lia per aggressione, ma farà anche in modo che venga sollevata dal suo incarico di governante del Fürstenhof, facendole dunque perdere anche il lavoro. Nemmeno la Kalenberg, però, aveva previsto gli effetti che la sua ennesima cattiveria avrà su Lia…