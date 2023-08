Tempesta d’amore: Carolin confessa a Michael i suoi sentimenti! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nella vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Un cambiamento che porta il nome di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore quest’ultima tornerà infatti prepotentemente nella vita del medico con una rivelazione inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin arriva al Fürstenhof

Dopo una vita sentimentale decisamente turbolenta, da ormai un paio d’anni Michael sembra aver finalmente trovato la donna della sua vita in Rosalie Engel (Natalie Alison). Nei prossimi giorni, la vita di questa affiatatissima coppia verrà però movimentata da un ingresso inaspettato…

Alla porta del bel dottore busserà infatti Carolin Lamprecht, sua ex compagna di studi nonché cantante della rock band in cui il medico suonava in gioventù. Inutile dire che Niederbühl resterà a bocca aperta nel rivedere la sua vecchia amica dopo vent’anni, con cui ritroverà la sintonia di un tempo.

Non sarà però solo con Michael che Carolin si troverà bene! Quando la Lamprecht conoscerà Rosalie, infatti, tra le due donne si instaurerà fin da subito un bellissimo rapporto che evolverà presto in una bella amicizia.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin confessa a Michael di averlo amato

Insomma, quella tra Carolin, Michael e Rosalie sembrerà una situazione idilliaca che verrà suggellata da una piacevolissima cena a tre. E sarà proprio durante questa serata “tra amici” che emergerà un segreto del passato…

Di fronte ad un imbarazzatissimo Michael, Carolin rivelerà infatti di essere stata perdutamente innamorata di lui all’epoca in cui suonavano insieme nella loro band. Una rivelazione che lascerà il medico letteralmente a bocca aperta, ma che verrà liquidata dalla Lamprecht come un semplice aneddoto curioso. Ma sarà davvero così?

Inutile dire che la risposta è "no"! Con il tempo, infatti, quei vecchi sentimenti finiranno per riemergere, cambiando per sempre le loro vite…