Tempesta d’amore, casting news: arriva Theo Licht, nuovo amore di… | Anticipazioni tedesche

Continuano gli ingressi nella diciannovesima stagione di Tempesta d’amore ! Nelle prossime puntate tedesche della soap entrerà infatti in scena un personaggio molto molto interessante… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Theo arriva al Fürstenhof

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore avrà notato la presenza di nomi che in Italia non abbiamo ancora sentito. Se alcuni di questi volti arriveranno presto anche sui nostri teleschermi, per altri dovremo invece attendere parecchi mesi…

È questo il caso di Theo Licht, un giovane dal passato difficile che nel corso della puntata 4082 (presumibilmente in onda in Germania il prossimo 16 agosto) arriverà a Bichlheim in cerca di fortuna.

Nato nella nordica città di Lubecca in una famiglia di lavoratori, Theo è stato abbandonato dalla madre ed è dunque cresciuto unicamente dal padre. Una situazione familiare che ha inevitabilmente finito per causargli parecchi problemi…

Sarà così che – dopo innumerevoli fallimenti professionali – Theo arriverà al Fürstenhof cercando un riscatto. E qui, oltre ad un lavoro, troverà anche una persona che sembra destinata a fargli battere il cuore: Lale (Yeliz Simsek), la cugina di Shirin (Merve Çakır).

Tempesta d’amore, casting news: Lukas Leibe interpreta Theo Licht

Il personaggio di Theo Licht verrà interpretato da Lukas Leibe, giovane attore originario di Monaco di Baviera. Molto attivo in campo teatrale, il 32enne artista tedesco ha già preso parte ad alcune produzioni televisive dell’emittente ARD (la stessa di Tempesta d’amore).

Come già anticipato, il suo debutto nei panni di Theo Licht avverrà nel corso della puntata 4082, la cui messa in onda in Germania in Germania è prevista per il prossimo 16 agosto. Chiudiamo con le parole dello stesso Lukas Leibe sul suo personaggio:

Theo è un ragazzo affascinante, sornione e volubile, che sarà protagonista di un’evoluzione notevole durante il suo periodo al Fürstenhof. È un combattente che ha affrontato molte difficoltà nella sua vita, ma conserva ancora il suo entusiasmo, la sua creatività e la sua empatia.

Seguici su Instagram.