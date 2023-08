Tempesta d’amore: Christoph avvelena Ariane! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

A mali estremi, estremi rimedi. Da sempre, è questo il motto di Christoph Saalfeld (Dieter Bach), che non ha mai esitato ad andare oltre i limiti del lecito per raggiungere i propri obiettivi. Una determinazione che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo porterà a commettere un atto estremo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph trova le prove di Ariane

Da ormai due anni la guerra tra Christoph Saalfeld e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) continua senza tregua, finendo spesso per colpire le persone intorno a loro. Se l’obiettivo della dark lady è distruggere l’albergatore, però, ultimamente la donna ha trovato qualcosa che le dà ancora più soddisfazione: la possibilità di manovrare l’uomo come un burattino!

Grazie alle prove da lei raccolte sull’appropriazione indebita di Paul (Sandro Kirtzel), Ariane sta dunque ormai da settimane ricattando Christoph, costringendolo ad appoggiare ogni suo intrigo. Una situazione che sta diventando insostenibile per l’uomo.

Determinato a mettere fine al proprio tormento, Saalfeld ha dunque unito le forze con Werner (Dirk Galuba) per trovare e distruggere le prove che la Kalenberg sta usando contro di lui. Incubo finito?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph droga e ricatta Ariane

Ebbene, purtroppo la risposta è “no”! Quando Christoph riuscirà a strapparle la chiavetta USB con i preziosi dati, Ariane sosterrà infatti di aver fatto una copia dei documenti. E, benché convinto che si tratti di un bluff, Saalfeld non potrà permettersi di correre il rischio…

Sarà così che l’albergatore tenderà alla nemica una trappola crudele: le somministrerà del veleno per poi prometterle l’antidoto solo in cambio della copia dei dati. Colta alla sprovvista da tanta spietatezza, la dark lady andrà nel panico e – quando gli effetti del veleno inizieranno a comparire – finirà per confessare di aver mentito: quella distrutta da Christoph era l’unica copia esistente!

Sarà così che Saalfeld potrà finalmente tornare a dormire sonni tranquilli, mentre la Kalenberg dovrà ancora una volta pensare ad un nuovo piano per colpire il suo nemico. Ciò che la donna ignora è che anche l’albergatore ha bluffato: il presunto veleno, infatti, era un preparato innocuo solo in grado di provocarle qualche vertigine…

