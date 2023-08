Tempesta d’amore: Christoph distrugge le prove di Ariane! E ora? | Anticipazioni italiane

Non c’è umiliazione peggiore per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) se non quella di doversi piegare ai ricatti della sua peggiore nemica Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Un incubo che però presto avrà fine… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ricatta Christoph e Paul

Quando – ormai alcuni mesi fa – aiutò Paul (Sandro Kirtzel) coprendo il suo “furto” dai conti del Fürstenhof, Christoph non avrebbe mai immaginato in che guaio si sarebbe messo. Come sappiamo, Ariane ha infatti trovato le prove di quanto accaduto e non ha esitato ad usarle per ricattare l’albergatore, costringendolo ad esaudire ogni sua richiesta.

È stato così che Saalfeld non solo ha dovuto aiutare la sua acerrima nemica ad uscire di prigione tradendo il patto con Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané), ma ha anche dovuto appoggiare la decisione della dark lady di bloccare gli aumenti di stipendio dei dipendenti del Furstenhof, scatenando la rivolta del personale.

Grazie al provvidenziale intervento di Josie (Lena Conzendorf), alla fine la crisi è rientrata, ma l’accaduto ha fatto capire più che mai a Christoph di dover al più presto mettere fine al ricatto di Ariane. E questa volta non sarà solo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph trova le prove di Ariane

Come sappiamo, Paul ha infatti confessato a Werner il vero motivo per cui Ariane tiene in pugno sia lui che Christoph: una confessione che da una parte ha deluso profondamente l’anziano albergatore, ma dall’altra lo ha portato a schierarsi dalla parte di Christoph, promettendo di aiutarlo a trovare le prove che Ariane ha contro di lui.

Ebbene, sarà proprio il vecchio Saalfeld a scoprire casualmente che la donna nasconde la chiavetta USB contenente i preziosi dati in una collana che porta sempre al collo. Prima che Christoph possa agire, però, la Kalenberg cambierà nascondiglio.

A quel punto Christoph cambierà strategia e deciderà di battere la sua nemica con l’astuzia: realizzerà una copia identità della chiavetta e la mostrerà alla donna facendole credere di averle sottratto le prove. Il risultato? Istintivamente, Ariane rivolgerà lo sguardo verso il vero nascondiglio, rivelandone così l’ubicazione a Saalfeld.

Sarà così che quest'ultimo potrà finalmente distruggere l'arma che la sua nemica sta da tempo usando per manipolarlo. Ben presto, però, si renderà conto che il pericolo potrebbe non essere finito…