Tempesta d’amore: Erik dichiara guerra a Merle! E Gerry… | Anticipazioni italiane

Conciliare amicizia e amore non è sempre semplice! Lo scoprirà molto presto Gerry Richter (Johannes Huth), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a dover scegliere tra il suo migliore amico e la donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle gelosa di Gerry e Shirin

Quella tra Gerry e Merle (Michaela Weingartner) sembrava essere la classica storia d’amore da fiaba: benché diversissimi tra loro, i due si sono innamorati e hanno bruciato le tappe, dando vita ad una relazione apparentemente molto solida. I primi nodi, però, stanno iniziando a tornare al pettine…

Tornata brevemente al Fürstenhof per far visita al compagno, Merle ha infatti iniziato a sospettare che tra Gerry e Shirin (Merve Çakır) ci sia più di una semplice amicizia. Un sospetto che si è velocemente trasformato in bruciante gelosia, tanto da portare la Finow a spiare il cellulare del fidanzato alla ricerca di prove della sua infedeltà! Purtroppo per lei, però, verrà sorpresa in flagrante…

Erik (Sven Waasner) – che, come sappiamo, condivide l’appartamento con Gerry – coglierà infatti la ragazza sul fatto e pretenderà delle spiegazioni. Capendo di aver sbagliato, Merle spiegherà di essere profondamente insicura e pregherà Vogt di mantenere il silenzio su quanto accaduto. Problema risolto?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik contro Merle

Inutile dire che la risposta è “no”! Pur accettando di non dire nulla a Gerry, Erik inizierà infatti a tollerare sempre meno il comportamento di Merle. La ragazza inizierà infatti a controllare sempre più la vita di Gerry, portando di fatto quest’ultimo a passare ogni momento libero con lei.

Non contenta, pur di essere sempre vicina al fidanzato, la Finow non solo cercherà lavoro al Fürstenhof, ma deciderà anche di trasferirsi nell’appartamento condiviso da Gerry e Erik! E a quel punto per Vogt sarà davvero troppo…

Sarà così che l'uomo proverà a spiegare a Gerry come la sua relazione stia rovinando la loro amicizia. Il giovane Richter aprirà gli occhi prima che sia troppo tardi?