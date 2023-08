Tempesta d’amore: Gerry costretto a scegliere tra Merle e Shirin! | Anticipazioni italiane

È abituato a vedere gli altri che prendono decisioni per lui. Eppure nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Gerry Richter (Johannes Huth) sarà chiamato a fare una scelta che cambierà la vita delle due persone più importanti della sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle gelosa di Shirin

Dopo un inizio da fiaba, da ormai qualche settimana la storia d’amore tra Gerry Richter e Merle Finow (Michaela Weingartner) sta prendendo una piega preoccupante. Benché felice al fianco del fidanzato, la donna è infatti sempre più ossessionata dal timore (infondato) che il suo amato possa tradirla.

Ad alimentare le paure della ragazza è soprattutto il rapporto speciale tra Gerry e Shirin Ceylan (Merve Çakır), un’amicizia davvero intima e profonda che per la Finow è come fumo negli occhi. Una situazione che non ha fatto che peggiorare quando Gerry ha confessato a Merle di essere stato a lungo innamorato della bella estetista. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry costretto a scegliere tra Merle e Shirin

Fuori di sé dalla gelosia, la Finow ha dunque confessato al compagno di soffrire molto per la situazione, spiegandogli quanto vederlo insieme a Shirin sia per lei ogni volta un colpo al cuore. Saranno parole che non lasceranno Gerry impassibile…

Ebbene, il giovane Richter resterà così sconvolto dalla conversazione con la sua amata fuggire di casa e chiudersi nei suoi pensieri, tanto da non presentarsi neppure a lavoro. Nella sua semplice logica, infatti, il ragazzo capirà di avere solo due opzioni: o chiude l’amicizia con Shirin – a lungo stata la donna più importante della sua vita – oppure continua a vedere quest’ultima facendo però soffrire Merle.

Insomma, qualunque cosa Gerry decida di fare, una delle “sue donne” è destinata a soffrire. Come uscirà il ragazzo da questa difficilissima situazione? Seguici su Instagram.