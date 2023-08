Tempesta d’amore: Gerry tronca i rapporti con Shirin! E lei… | Anticipazioni italiane

Scegliere di far soffrire una persona che si ama non è mai semplice, specialmente se a fare la scelta è Gerry Richter (Johannes Huth). Eppure nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fratello di Max sarà chiamato proprio a prendere una decisione che spezzerà il cuore ad una donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry costretto a scegliere tra Merle e Shirin

Non c’è nulla che Gerry Richter non farebbe per le persone che ama… e Shirin Ceylan (Merve Çakır) lo sa bene! È stato infatti grazie al suo amico speciale che la ragazza ha potuto realizzare il suo grande sogno di aprire un salone di bellezza tutto suo. Ora, però, Shirin non è più l’unica donna nel cuore del fratello di Max (Stefan Hartmann)…

Come sappiamo, il giovanotto ha infatti da tempo iniziato una relazione con Merle Finow (Michaela Weingartner), che – pur fidandosi ciecamente del compagno – non riesce a tenere sotto controllo la propria gelosia.

E così, sempre più infastidita dal legame strettissimo tra il “suo” Gerry e Shirin, Merle ha chiesto al fidanzato di allontanarsi dalla Ceylan. Cosa farà il ragazzo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry chiude l’amicizia con Shirin

Inutile dire che la situazione sarà tutt’altro che semplice per il povero Richter, che si troverà di fronte ad una scelta impossibile: o rinuncia alla sua migliore amica oppure causa l’infelicità della propria fidanzata. Un dilemma che sconvolgerà a tal punto il giovanotto da portarlo a sparire nel nulla…

Preoccupatissimi, Max e Shirin si metteranno alla sua ricerca e sarà proprio la ragazza ad avere successo, trovando l’amico nelle stalle del Fürstenhof. La gioia, però, durerà poco: con il cuore a pezzi, Gerry le comunicherà infatti di aver deciso di troncare ogni rapporto con lei per proteggere Merle!

Una decisione che la Ceylan non riuscirà accettare, portandola a capire quanto tenga realmente a quel ragazzo così speciale… Seguici su Instagram.