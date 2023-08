Tempesta d’amore: Henning resta solo contro tutti! | Anticipazioni italiane

A volte il confine tra vittima e carnefice può diventare molto sottile. Sarà quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando Henning von Thalheim (Matthias Zera) si farà trasformare dalla rabbia e dal dolore, tanto da passare dalla parte del torto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning causa un malore ad Anna

Entrato in scena come un ragazzo onesto e posato, negli ultimi giorni Henning ha mostrato un lato di sé inedito. La scoperta della verità sulla morte della sorellina Manuela ha infatti letteralmente trasformato il sommelier, rendendolo schiavo del suo odio…

Pronto a tutto pur di vendicare la piccola Manuela punendo i responsabili della sua morte, Henning ha deciso di colpire l’unica persona che era maggiorenne all’epoca dell’incidente: Anna Lindbergh (Christiane Blumhoff), l’adorata nonna di Paul (Sandro Kirtzel).

Incurante del fatto che l’anziana sia malata di cuore e non sopravvivrebbe ad un processo, il sommelier non solo ha deciso di denunciarla per omicidio colposo e omissione di soccorso con tanto di falsa testimonianza, ma la aggredirà con una tale violenza da causarle un attacco di cuore!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin e Constanze contro Henning

Trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere stata soccorsa da Josie (Lena Conzendorf), Anna verrà salvata dai medici, che ne sottolineeranno comunque le precarie condizioni di salute. Se tutti saranno preoccupati per l’anziana, Henning resterà invece impassibile…

Eh sì, avete capito bene! Pur essendo la causa del malore della Lindbergh, il sommelier non solo non proverà pena per lei, ma sarà determinato a proseguire con la sua intenzione di rilasciare una falsa testimonianza per incriminarla!

Il risultato? Col suo comportamento, Henning si ritroverà totalmente solo: non solo Shirin (Merve Çakır) – con cui ha già interrotto la relazione – prenderà le distanze da lui, ma persino Constanze (Sophia Schiller) rifiuterà di assisterlo come legale. E ora?