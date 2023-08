Tempesta d’amore: Josie guida la rivolta e dichiara guerra a Paul! | Anticipazioni italiane

Per mesi lo ha sostenuto e appoggiato in ogni modo, ma ora le cose cambieranno drasticamente! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Josie Klee (Lena Conzendorf) metterà infatti da parte i suoi sentimenti per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e farà a quest’ultimo una vera e propria dichiarazione di guerra! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie annuncia lo sciopero del Fürstenhof

Da ormai qualche giorno vi stiamo parlando della clamorosa rivolta che sta per sconvolgere il Fürstenhof. Come anticipato, la causa di tutto sarà Ariane (Viola Wedekind), che – nel tentativo di destabilizzare i Saalfeld – bloccherà gli aumenti di stipendio da tempo promessi al personale. Una decisione che scatenerà l’ira dei dipendenti dell’hotel!

Furiosi, questi ultimi pretenderanno giustizia e nomineranno Josie come loro portavoce. Una scelta tutt’altro che casuale: la ragazza è infatti in ottimi rapporti con entrambi i direttori amministrativi del Fürstenhof, Paul e Erik (Sven Waasner). Nemmeno i suoi agganci, però, serviranno…

Ad insaputa della Klee, infatti, Paul non solo non può aiutarla, ma è lui stesso il problema: è grazie alle prove che Ariane ha trovato contro di lui che ha potuto ricattare Christoph, bloccando così gli aumenti di stipendio. E così, deluda dalla mancata collaborazione del suo amato, Josie dichiarerà lo sciopero generale!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie contro Paul

Inutile dire che la notizia sarà un duro colpo per i Saalfeld, che temeranno gravi ripercussioni sulla reputazione dell’hotel. Dopotutto se il Fürstenhof è entrato nella classifica dei migliori alberghi di lusso del mondo, è soprattutto grazie ai suoi dipendenti!

Nella speranza di fiaccare la rivolta, Christoph penserà così di passare alle maniere forti: ordinerà a Paul di chiudere il salone di bellezza di Shirin (Merve Çakır) se lo sciopero non verrà immediatamente interrotto. Raramente, però, coi ricatti si migliora la situazione…

Sconvolta dal comportamento di Saalfeld e, soprattutto, dall’atteggiamento passivo di Paul, Josie reagirà infatti con estrema durezza: non solo le loro minacce non la intimidiscono, ma renderanno i dipendenti del Fürstenhof ancora più uniti e agguerriti!

E così per la prima volta da quando si sono conosciuti, i due protagonisti si troveranno su fronti opposti. Una situazione che segnerà un punto di svolta nel loro rapporto, portando Lindbergh a guardare finalmente la Klee con occhi diversi… Seguici su Instagram.