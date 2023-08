Tempesta d’amore: la nonna di Paul in fin di vita per colpa di Henning! | Anticipazioni italiane

Una tragedia nella tragedia. Sarà quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il dramma per la morte di Manuela von Thalheim rischierà di mietere una nuova vittima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning vuole far condannare Anna

Da quando la verità sulla morte di sua sorella Manuela è venuta alla luce, Henning von Thalheim (Matthias Zera) non ha che un obiettivo: la vendetta! Pronto a tutto pur di vedere puniti i responsabili, il sommelier ha infatti iniziato una vera e propria crociata contro Paul (Sandro Kirtzel), il responsabile materiale dell’incidente. E non si fermerà di fronte a nulla…

Quando Constanze (Sophia Schiller) gli ha spiegato che Lindbergh non è imputabile in quanto era solo un bambino all’epoca dei fatti, Henning ha infatti deciso di rifarsi sulla nonna del ragazzo: Anna (Christiane Blumhoff). E non è finita qui! Pur di assicurare una condanna dell’anziana, il sommelier deciderà di dichiarare che Manuela era ancora viva dopo l’incidente e che fu il mancato soccorso da parte di Anna a causarne il decesso!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nonna Anna ha un malore

Mentre Constanze e Shirin (Merve Çakır) tenteranno invano di far rinsavire Henning, Paul si vedrà costretto ad avvisare la sua amatissima nonna dell’imminente pericolo. Sarà così che Anna Lindbergh si presenterà al Fürstenhof con l’obiettivo di scusarsi personalmente con i von Thalheim e prendersi le proprie responsabilità. Dei buoni propositi che, però, non basteranno…

Henning, infatti, non solo non accetterà le scuse dell’anziana, ma la aggredirà verbalmente con una tale violenza da causarle un malore! Soccorsa da Josie (Lena Conzendorf), Anna verrà dunque trasportata d’urgenza in ospedale, dove verrà presto raggiunta da Paul.

L’anziana riuscirà a sopravvivere? Oppure la sua visita al Fürstenhof terminerà con una nuova tragedia? Seguici su Instagram.