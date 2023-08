Tempesta d’amore: Lia decide di lasciare il Fürstenhof per sempre! E Robert… | Anticipazioni italiane

Una decisione drammatica sta per cambiare per sempre le vite di alcuni dei personaggi più amati di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate italiane della soap Lia Holler (Deborah Müller) capirà infatti che il suo odio per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha ormai reso impossibile una sua permanenza al Fürstenhof, con conseguenze inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia cerca di uccidere Ariane

Quando si è innamorata di Robert (Lorenzo Patané), Lia non avrebbe mai immaginato che quel sentimento così forte avrebbe finito per distruggere – benché indirettamente – la sua vita. Ossessionata dallo stesso uomo, la perfida Ariane ha infatti preso di mira ormai da mesi la povera Holle, facendole vivere un vero e proprio incubo.

Non c’è dunque troppo da stupirsi se – ormai esasperata dalla situazione – quando Lia si è improvvisamente trovata di fronte Ariane mentre si trovava al volante, ha ceduto all’impulso di provare a investire la dark lady. Impulso che solo grazie ad un ravvedimento dell’ultimo minuto non si è tradotto in tragedia. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia decide di andarsene

Inutile dire che l’accaduto segnerà profondamente la Holle, che si renderà conto di quanto l’odio per la Kalenberg l’abbia trasformata in una persona in cui non si riconosce. E questa sensazione non sparirà nemmeno con le rassicurazioni di Robert.

E così – ormai consapevole di non poter vivere un istante in più vicino alla dark lady – Lia comunicherà a Robert di aver deciso di lasciare il Fürstenhof per sempre! Una decisione che si rivelerà irremovibile. Saalfeld seguirà la compagna lasciando la casa della sua famiglia?