Tempesta d’amore: Lia perde la testa e aggredisce Ariane! | Anticipazioni italiane

Calma, misurata e razionale, Lia Holler (Deborah Müller) non è certo una persona che perde facilmente il controllo… a meno che non ci sia di mezzo Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la bella governante del Fürstenhof si lascerà infatti prendere dal panico, commettendo un grave errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia terrorizzata da Ariane

Da quando Ariane è stata liberata ed è tornata al Fürstenhof, per Lia è ricominciato un incubo che sperava di essersi lasciata alle spalle. Incubo che non ha fatto che peggiorare quando la dark lady ha provato a “comprarsi” l’amore di Robert (Lorenzo Patané) offrendo a quest’ultimo le proprie azioni del Fürstenhof.

Non c’è dunque da stupirsi se – dopo un duro scontro con la rivale – la Holle inizierà a temere che quest’ultima possa tentare nuovamente di farle del male. Un timore che la spingerà a comportarsi in modo irrazionale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia aggredisce Ariane

Già preoccupata al punto da chiedere a Robert di trasferirsi insieme a lei in una baita in montagna pur di non stare sotto lo stesso tetto di Ariane, Lia vivrà in uno stato costante di paura tanto da decidere di portare sempre con sé uno spray anti-aggressione.

Sarà in queste circostanze che la Holle udirà uno sparo mentre si troverà da sola nel bosco. Terrorizzata, la donna inizierà a cercare il suo potenziale aggressore… ritrovandosi faccia a faccia con Ariane!

Il risultato? Convinta che quest’ultima abbia cercato di spararle, Lia la aggredirà spruzzandole una sostanza urticante negli occhi, riuscendo a mettere la dark lady fuori combattimento. Peccato solo che lo “sparo” da lei udito fosse in realtà causato dallo scoppio accidentale di una gomma. Un errore che la Holle pagherà a caro prezzo… Seguici su Instagram.