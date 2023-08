Tempesta d’amore: Markus avvelena sua figlia per colpire Christoph! | Puntate tedesche

Gli ha rubato non solo la moglie, ma anche la figlia! Non c’è da stupirsi se Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) odia con tutto se stesso Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, questo odio lo porterà a passare ogni limite… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Markus scopre che Eleni è figlia di Christoph

Da tempo ormai vi parliamo di una nuova famiglia destinata a stravolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof: gli Schwarzbach! Un nome che scopriremo essere strettamente legato a quello di Christoph.

Quest’ultimo fu infatti a lungo fidanzato con Alexandra (Daniela Kiefer), salvo poi lasciarla per sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens). Col cuore a pezzi, la donna cercò consolazione tra le braccia dell’allore migliore amico di Saalfeld – Markus – che sposò poco dopo e a cui diede una bellissima bambina: Eleni (Dorothée Neff). Peccato solo che quest’ultima era in realtà stata concepita quando Alexandra era ancora insieme a Christoph…

Dopo aver tenuto nascosta a tutti la verità per trent’anni, nella prossima stagione di Tempesta d’amore, Alexandra rivelerà finalmente a Christoph ed Eleni che sono padre e figlia. Una notizia che arriverà poco dopo anche a Markus. E, inutile dirlo, quest’ultimo non la prenderà bene…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus avvelena Eleni

Nonostante le rassicurazioni di Eleni, Markus temerà che quest’ultima finirà per allontanarsi da lui a favore del suo padre biologico. Una situazione che – complice il fatto che Alexandra lo ha lasciato proprio per tornare insieme a Christoph – scatenerà in Schwarzbach un odio profondo nei confronti di quest’ultimo.

E così, determinato a rovinare un progetto a cui Eleni sta lavorando insieme a Saalfeld, Markus penserà bene di avvelenare una fonte d’acqua nel bosco. Peccato solo che la sua azione criminale finirà per colpire la persona a cui tiene di più al mondo: sua figlia!

Eleni berrà infatti dalla fonte avvelenata e manifesterà rapidamente dei gravi sintomi. Mentre quest'ultima verrà amorevolmente curata da Leander (Marcel Zuschlag), Markus dovrà dunque correre ai ripari, cercando freneticamente di cancellare ogni prova del proprio crimine. Purtroppo per lui, però, tutto sarà inutile: Eleni scoprirà tutto! E a quel punto Schwarzbach rischierà davvero di perdere per sempre la sua "bambina"…

(Puntate 4075-97, in onda in Germania dal 7 agosto al 6 settembre 2023)