Tempesta d’amore: Max e Yvonne diventano dei falsari… di whisky! | Anticipazioni italiane

Cos’hanno in comune Max Richter (Stefan Hartmann) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus)? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando questi due personaggi apparentemente diversissimi tra loro verranno coinvolti in una trama divertentissima dai tratti quasi surreali… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Michael trovano un whisky prezioso

Una curiosa avventura sta per coinvolgere alcuni personaggi in quel del Fürstenhof! Tutto inizierà quando – durante i lavori di ristrutturazione della sua futura casa insieme a Vanessa (Jeannine Gaspar) – Max troverà una bottiglia di whisky che penserà bene di assaggiare in compagnia di Michael (Erich Altenkopf). Una decisione che si rivelerà un grave errore…

Quando Rosalie (Natalie Alison) rientrerà a casa e vedrà la bottiglia spiegherà ai due uomini che si tratta di una varierà non solo antica ma anche preziosissima, tanto da valere migliaia di euro! Peccato solo che – una volta aperta – non abbia più alcun valore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max e Yvonne manipolano la bottiglia

Ebbene, se Michael archivierà l’accaduto come uno scherzo del destino, Max sarà di tutt’altro avviso. Determinato a sfruttare la situazione, il fitness trainer penserà infatti bene di sigillare nuovamente la bottiglia per poi rivenderla ad Erik (Sven Waasner) spacciandola per nuova! E sarà solo l’inizio…

Quando Yvonne farà visita a Vogt e vedrà il prezioso liquore, non esiterà infatti a versarsene un bicchiere, commettendo così lo stesso errore di Michael e Max! E – esattamente come nel caso di questi ultimi – la donna penserà bene di rimediare, richiudendo la bottiglia e convincerà Erik a provare a rivenderla.

Quando Vogt cercherà un acquirente, però, si imbatterà nella persona sbagliata… E ora?