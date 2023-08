Tempesta d’amore: Merle torna al Fürstenhof e trova una brutta sorpresa… | Anticipazioni italiane

Una bella sorpresa è in arrivo per i fan della coppia formata da Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due innamorati riusciranno infatti a riunirsi. La gioia, però, non durerà a lungo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle costretta a partire

Quando Gerry è entrato in scena, tutto lasciava intendere che sarebbe stata Shirin (Merve Çakır) il suo primo grande amore. Il destino, però, ha voluto altrimenti! Mentre la Ceylan ha iniziato una relazione con Henning (Matthias Zera), il fratello di Max (Stefan Hartmann) ha infatti conosciuto colei che sarebbe diventata la sua prima fidanzata: Merle Finow.

Arrivata al Fürstenhof per prendersi una pausa dal suo stressante lavoro di consulente aziendale, quest’ultima si è infatti a sorpresa perdutamente innamorata del simpatico stalliere. Un sentimento che è presto stato ricambiato tanto che i due sono diventati una coppia.

Proprio allora, però, è accaduto qualcosa di inaspettato: Merle è stata costretta a trasferirsi in Inghilterra per lavoro, mentre Gerry – nonostante l’iniziale intenzione di seguire la sua amata – ha finito per decidere di restare a Bichlheim. La loro storia sarà dunque finita?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle torna al Fürstenhof

Ebbene, nonostante la dura prova della distanza geografica, i due fidanzatini si dimostreranno più uniti che mai, tanto da sentirsi ogni giorno telefonicamente. Non c’è dunque troppo da stupirsi se, quando Merle intuirà che il suo amato non sta bene, si precipiterà da lui, tornando a sorpresa a Bichlheim!

Inutile dire che Gerry sarà al settimo cielo per il ritorno della fidanzata, con cui proverà a godersi ogni istante visto che la permanenza della ragazza al Fürstenhof è solo temporanea. Non sarà però il pensiero della sua imminente ripartenza a turbare la Finow…

Durante il suo soggiorno a Bichlheim, Merle inizierà infatti a rendersi conto di non essere l'unica donna nella vita di Gerry…