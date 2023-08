Tempesta d’amore: Paul svela il ricatto di Ariane! E Werner… | Anticipazioni italiane

Una rivolta senza precedenti sta per sconvolgere il Fürstenhof. E la colpa sarà, anche se indirettamente, di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Sarà così che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista della diciottesima stagione si vedrà costretto a confessare la verità su quanto stia realmente accadendo. Una confessione che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rivolta al Fürstenhof

Sono passati ormai dei mesi da quando Paul sottrasse del denaro dalle casse del Fürstenhof per poi investirlo in borsa, con la speranza di ottenere una somma sufficiente a salvare la casa di famiglia della sua amata Constanze (Sophia Schiller).

Come sappiamo, l’azzardo del giovane amministratore dell’hotel non è andato a buon fine e Christoph (Dieter Bach) è dovuto correre in suo soccorso, ripianando il debito e facendo sparire ogni traccia di quanto accaduto. Peccato solo che Ariane (Viola Wedekind) lo stesse spiando…

Grazie ad uno spyware, la dark lady è infatti entrata in possesso delle prove del crimine di Paul e di Christoph: un’arma potentissima che le permette ormai da settimane di manipolare Saalfeld a proprio piacimento. E sarà proprio così che la Kalenberg costringerà l’albergatore a bloccare l’aumento di stipendio da tempo promesso ai dipendenti del Fürstenhof, scatenando una rivolta generale!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul confessa a Werner il ricatto di Ariane

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, i dipendenti dell’hotel non intenderanno rinunciare ai propri diritti e minacceranno battaglia contro la proprietà, dicendosi anche pronti ad uno sciopero. Un’eventualità che i Saalfeld non potranno in alcun modo permettersi, in quanto rischierebbe di rovinare l’hotel… e sarà proprio questo l’obiettivo di Ariane!

Dopo la partenza di Robert (Lorenzo Patané), la dark lady sarà infatti più determinata che mai a rovinare Christoph ed il Fürstenhof. Un piano che nessuno sembrerà in grado di fermare dal momento che la donna – insieme a Christoph – detiene la maggioranza delle quote dell’hotel.

Dal momento che l'unica speranza è eliminare le prove con cui Ariane lo sta ricattando, Christoph chiederà a Paul di perquisire la stanza della dark lady mentre lei distrarrà quest'ultima. Peccato solo che Lindbergh verrà colto in flagrante da Werner (Dirk Galuba) e a quel punto non vedrà altra soluzione se non confessare all'anziano albergatore tutta la verità sul furto ed il ricatto. Come reagirà il vecchio Saalfeld?