Tempesta d’amore: Robert deve scegliere tra Lia e la sua famiglia! E Werner… | Anticipazioni italiane

Proprio quando sembrava aver finalmente ritrovato la felicità e la serenità dopo la perdita della moglie Eva (Uta Kargel) e la lunga guerra con suo padre Werner (Dirk Galuba), Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) si troverà nuovamente di fronte ad un bivio doloroso. E anche questa volta la scelta sarà tra amore e famiglia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia vuole lasciare il Fürstenhof

La vita di Robert Saalfeld non è stata semplice. La morte della prima moglie Miriam (Inez Bjørg David) e poi l’abbandono da parte della seconda moglie Eva (Uta Kargel) hanno duramente colpito il secondogenito di Werner e Charlotte (Mona Seefried), facendolo sprofondare nella disperazione.

È stato proprio quando l’uomo aveva ormai perso fiducia nell’amore che nella sua vita è ricomparsa Cornelia Holle (Deborah Müller), da tutti nota semplicemente come “Lia”. Amici fin dall’infanzia, i due si sono innamorati, trovando l’uno nell’altra l’anima gemella. Purtroppo per loro, però, poi è arrivata Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)…

Come sappiamo, la dark lady ha perso la testa per Robert e non si è fermata davanti a nulla pur di separare l’uomo da Lia e rovinare la vita a quest’ultima. Un incubo che ha segnato a tal punto la Holle da portarla vicina a uccidere la sua aguzzina, investendola con la propria auto.

È stato proprio questo drammatico evento a far comprendere a Lia di aver ormai perso il controllo e di non poter più stare a stretto contatto con Ariane. E così, seppur col cuore a pezzi, la donna ha comunicato a Robert di aver maturato una difficile decisione: lasciare per sempre il Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert decide tra Lia e Werner

Inutile dire che Saalfeld resterà a bocca aperta di fronte alle parole della sua amata e proverà in ogni modo a tranquillizzare quest’ultima, spingendola a prendersi un periodo di pausa e a non essere troppo dura con se stessa riguardo all’incidente con Ariane. Tutto, però, sarà inutile: Lia sarà più determinata che mai ad andarsene per sempre da quel luogo che le ha portato così tanta sofferenza.

Sarà così che Robert si troverà di fronte ad un terribile dilemma: seguire la donna che ama abbandonando la casa della sua famiglia ed il padre anziano, oppure rinunciare ancora una volta all’amore?

Ebbene, fin da subito all’uomo sarà chiaro di non voler vivere senza Lia, ma non per questo lui potrà abbandonare il genitore proprio nel momento di maggior bisogno. Robert penserà dunque ad un compromesso: resterà temporaneamente al Fürstenhof per poi raggiungere la compagna il prima possibile. Il cuoco ha però fatto i conti senza Werner!

Dopo aver parlato con Hildegard (Antje Hagen), all’anziano albergatore sarà infatti chiaro che non è giusto costringere il figlio a rinunciare alla propria felicità solo per un senso del dovere nei suoi confronti. E così il vecchio Saalfeld spingerà Robert a seguire la sua amata…

Robert e Lia usciranno dunque di scena insieme? Per ora vi anticipiamo che le cose non andranno esattamente come pianificato…