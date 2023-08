Tempesta d’amore: Robert si spaccia per Michael e bacia Nicole! | Puntate tedesche

Conta di più l’amore o l’amicizia? Sarà questo dilemma al centro delle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, che vedranno due carissimi amici diventare improvvisamente rivali per colpa di una donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert e Michael innamorati di Nicole

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia sono entrambi felicemente fidanzati con quelle che credono essere le compagne della vita. In Germania, però, la situazione è decisamente diversa…

Stiamo parlando di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), personaggi storici della soap nonché grandi amici. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, le relazioni di entrambi – rispettivamente con Lia (Deborah Müller) e Rosalie (Natalie Alison) – sono destinate a naufragare, ma non ci vorrà molto prima che il cuore dei due uomini torni a battere…

Il merito sarà di Nicole Alves (Dionne Wudu), ex governante degli Schwarzbach che rileverà il Cafè Liebling, diventandone comproprietaria insieme a Michael. Ebbene, se tra la donna e Robert scatterà fin dall’inizio una complicità fuori dal comune tanto che i due inizieranno a flirtare.

E così, quando Nicole inizierà a ricevere dei messaggi anonimi da uno spasimante, si convincerà che si tratti proprio di Saalfeld: peccato solo che il misterioso poeta sia in realtà il dottor Niederbühl! Come andrà a finire?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert si spaccia per Michael

Convinto di non avere speranze con Nicole, Michael tenterà di interrompere i contatti con lei, ma senza successo… invece che allontanarsi da lui, infatti, la donna sarà sempre più affascinata dai suoi messaggi!

La situazione si complicherà ulteriormente quando Robert – ignaro della corrispondenza tra la sua amata e Michael – chiederà proprio a quest’ultimo dei consigli per conquistare sua amata. Il risultato? Invece che ostacolarlo, il medico deciderà di aiutare l’amico, convincendolo addirittura a spacciarsi lui stesso per l’autore dei romantici messaggi. Peccato solo che proprio allora il medico capirà di amare davvero la Alves…

Il risultato? Poco dopo aver preso coscienza dei propri sentimenti, Michael assisterà ad un bacio tra Robert e Nicole! Tra i due amici scoppierà una guerra sentimentale? Seguici su Instagram.

(Puntate 4096-4102, in onda in Germania dal 5 al 13 settembre 2023)