Tempesta d’amore: Tina e Paul lanciano la carriera di Josie! | Anticipazioni italiane

A volte per avere il coraggio di seguire la propria strada, c’è bisogno di una piccola spinta. Lo sa bene Josie Klee (Lena Conzendorf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riceverà un aiuto inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie vuole specializzarsi come cioccolataia

Josie è sicuramente una giovane donna dai molteplici talenti. Uno in particolare, però, la rende davvero unica: la sua abilità nel creare dolci! Il primo ad accorgersi del dono della giovane cuoca è stato André (Joachim Latsch), che le aveva anche consigliato di seguire un corso di specializzazione nell’arte della cioccolata. Purtroppo, però, quel sogno sembra ormai svanito…

A causa dell’eccessivo carico di lavoro dovuto alla combinazione tra il lavoro in cucina e lo studio per il corso di formazione, la Klee ha infatti commesso degli errori che hanno provocato il suo licenziamento. E a quel punto André ha accettato di riprenderla a lavorare con lui solo a patto che rinunciasse alla specializzazione come cioccolataia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tina e Paul convincono Josie a continuare il corso

Come sappiamo, da qualche settimana il posto di André è stato occupato da Tina Kessler (Christin Balogh), personaggio storico della soap caratterizzato da un grande carisma e – allo stesso tempo – un’incredibile sensibilità.

Convinta che il talento di Josie meriti di essere coltivato, Tina incoraggerà dunque quest’ultima a riprendere il corso di formazione come cioccolataia e – pur di prevenire problemi con André – chiederà anche il sostegno della direzione del Fürstenhof, a partire da Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel).

Inutile dire che quest’ultimo sarà più che felice di sostenere Josie (di cui, come sappiamo, si è segretamente innamorato) e loderà a tal punto il lavoro della sua amata da lasciare quest’ultima a bocca aperta.

Il risultato? Spronata da Tina e Paul, Josie deciderà di riprendere la sua formazione come cioccolataia. Una decisione destinata a cambiare per sempre la sua vita…