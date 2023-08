Tempesta d’amore: Valentina pronta a partire col suo nuovo amore! Ma poi… | Puntate tedesche

Un nuovo amore ed una nuova vita attendono Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) perderà infatti la testa per un ragazzo per cui sarà disposta a lasciare tutto. Gli imprevisti, però, sono dietro l’angolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina si innamora di Otto

Dopo la fine della sua lunga storia con Fabien (Lukas Schmidt), Valentina sembrava aver perso fiducia nell’amore, ma poi la vita l’ha sorpresa. Da allora la ragazza si è infatti innamorata ben tre volte… e l’ultima sembra davvero essere quella buona!

Ma facciamo un passo indietro. Tornata al Fürstenhof col cuore a pezzi a causa della separazione da Fabien, Valentina ha perso la testa per il padre del suo ex: Michael (Erich Altenkopf). Fin da subito è stato chiaro che si sarebbe trattato di un amore senza speranza, eppure per la giovane Saalfeld i sentimenti “proibiti” per il bel dottore hanno rappresentato un punto di svolta.

È stato infatti in quelle circostanze che la ragazza si è innamorata di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) – secondogenito di Alexandra (Daniela Kiefer) – per poi avvicinarsi a Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), un giovanotto con un passato difficile che ritroverà la retta via proprio grazie alla Saalfeld.

Ebbene, dopo un lungo tira e molla, sarà proprio Otto ad avere la meglio, grazie ad un gesto eroico che salverà la vita Valentina e ruberà il cuore di quest’ultima! Lieto fine in arrivo?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina vuole partire con Otto

Al settimo cielo per la felicità, Valentina si godrà ogni istante al fianco del suo nuovo fidanzato, che verrà accolto a braccia aperte nella famiglia Saalfeld. Sarà proprio in queste circostanze che la ragazza si renderà di quanto il suo amato soffra per i suoi difficili rapporti con i genitori e – grazie all’aiuto di Werner (Dirk Galuba) e Greta (Laura Osswald) – riuscirà a far riappacificare Otto con la famiglia.

Capendo di aver sempre trattato ingiustamente il figlio, i von Arnsberg proveranno a rimediare proponendo a quest’ultimo una posizione di prestigio nella loro azienda di famiglia. Il problema? Il lavoro in questione è a Bruxelles!

Se Otto sarà già pronto a rinunciare all’occasione pur di stare vicino a Valentina, quest’ultima sarà però di tutt’altra opinione e farà al fidanzato una proposta inaspettata: trasferirsi insieme in Belgio! Dopo l’esperienza con Fabien, la giovane Saalfeld sarà infatti pronta a ricominciare da capo ancora una volta, lasciando il Fürstenhof per amore.

Al settimo cielo, i due fidanzatini si prepareranno dunque a partire alla volta di Bruxelles per iniziarvi la loro nuova vita insieme. Poco prima di partire, però, Valentina farà una scoperta che metterà tutto in dubbio…

(Puntate 4097-4102, in onda in Germania dal 6 al 13 settembre 2023)