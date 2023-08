Tempesta d’amore: Yvonne bacia Erik! | Anticipazioni italiane

È abituata ad usare i sentimenti per il proprio tornaconto, ma questa volta sarà lei stessa a finire vittima di un amore inaspettato! Ecco infatti cosa accadrà ad Yvonne Klee (Tanja Lanäus) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne innamorata di Erik

Per tutta la vita Yvonne ha usato il proprio fascino per controllare gli uomini e garantirsi uno stile di vita agiato. Proprio quando era finalmente riuscita a conquistare il cuore dello scapolo più ambito di Bichlheim, però, le è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato: si è innamorata sul serio!

Come sappiamo, da qualche settimana la Klee è riuscita a legare a sé Christoph (Dieter Bach), che sembra sempre più preso da lei. Una relazione che viene osservata da lontano da Erik (Sven Waasner), che ha lasciato intravedere qualche segnale di gelosia.

È stato in queste circostanze che Yvonne ha avuto un incidente, venendo soccorsa proprio da Erik. E – quando la donna ha ripreso i sensi – ha capito di essersi innamorata del padre di sua figlia Josie (Lena Conzendorf)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne bacia Erik

Consapevole del fatto che i suoi sentimenti per Erik distruggerebbero il suo piano di condurre una vita agiata al fianco di Christoph, Yvonne tenterà in tutti i modi di reprimerli. La donna proverà dunque a concentrarsi sulla sua relazione con Saalfeld, evitando Vogt il più possibile. Peccato solo che i suoi buoni propositi non basteranno…

Quando tra Josie e la madre si creerà della tensione a causa della diversa posizione delle due donne riguardo alla rivolta dei dipendenti del Fürstenhof, Erik proverà a riportare il sereno organizzando un picnic di famiglia. Picnic che avrà un epilogo davvero inaspettato!

Josie dovrà infatti rientrare prima del previsto al Fürstenhof, lasciando così i genitori da soli. Il risultato? I due si avvicineranno sempre di più, tanto che Yvonne – ormai sopraffatta dai propri sentimenti – bacerà un sorpresissimo Erik! E ora?