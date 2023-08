Tempesta d’amore: Yvonne sconvolta dai sentimenti per Erik! E lui… | Anticipazioni italiane

Per tutta la vita Yvonne Klee (Tanja Lanäus) ha visto nelle sue relazioni principalmente una fonte di sicurezza economica. Ora, però, tutto sta per cambiare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) finirà infatti per innamorarsi sul serio. E a questo punto saranno guai… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne si innamora di Erik

Bella, affascinante e intelligente, Yvonne ha fin da giovane usato il suo charme femminile per legare a sé uomini abbienti che le hanno permesso di vivere una vita ben al di sopra delle sue possibilità. Non c’è dunque da stupirsi se al Fürstenhof la Klee ha subito avvicinato Christoph (Dieter Bach), con cui ha da qualche settimana iniziato una relazione.

Proprio quando la donna sembrava aver ormai centrato l’obiettivo, però, qualcosa di assolutamente imprevisto ha scombinato i suoi piani: si è innamorata di Erik (Sven Waasner)! Quest’ultimo ha infatti soccorso Yvonne dopo un banale incidente nel bosco e – al suo risveglio – per la Klee è stato colpo di fulmine! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne cerca di evitare Erik

Sconvolta da quei sentimenti tanto inaspettati quanto indesiderati, la donna proverà subito a reprimerli prendendo le distanze da Vogt: una relazione con quest’ultimo, infatti, vanificherebbe tutti i suoi sforzi per legare a sé Christoph. Come dice un noto detto, però, al cuor non si comanda…

Nonostante i suoi sforzi, la Klee sarà infatti sempre più tormentata dal pensiero del suo ex amante, tanto da chiedere consiglio alla sua unica amica – Rosalie (Natalie Alison) – sul da farsi. Ed Erik? Ignaro di cosa stia passando per la mente a Yvonne, l'uomo si convincerà che l'atteggiamento distaccato di quest'ultima confermi il suo totale disinteresse nei suoi confronti. Non ci vorrà però molto prima che le cose cambino…