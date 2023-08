Terra amara: Yilmaz rapisce Adnan, colpo di testa! | Trama 2 e 3 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 2 e giovedì 3 agosto 2023

Grazie a una particolare domanda, Sermin pensa che Fikret non sia chi dice di essere e di conseguenza si precipita a raccontare tutto a Behice, la quale in realtà possiede già delle prove. Behice illustra a Mujgan le sue prove della falsa identità di Fikret e le dice come intende fare per dimostrare la verità. Fekeli e Fikret stanno andando a Kuzdere, dove il mulino sta andando a fuoco, ma alcuni massi bloccano la strada e tra le rocce si intravedono degli uomini armati…

Fekeli è l'oggetto di un agguato, ma Fikret lo salva e insegue i due malviventi, ma in realtà è complice dei due brutti ceffi! Demir convoca una conferenza stampa nella villa per chiarire platealmente che il piccolo Adnan è figlio biologico di Yilmaz, ma che considera suo: in pratica, non intende rinunciare al bambino. Per tutta risposta, Yilmaz prende il bimbo dal suo lettino e lascia la villa!