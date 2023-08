Terra amara: Demir trova il cadavere di Hunkar | Trama 21 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 21 agosto 2023

In quel di Cukurova proseguono le ricerche di Hunkar, che sembra essere scomparsa; Demir e Fekeli sono in ansia e intendono inviare i loro uomini a cercarla. Zuleyha, Saniye e le altre donne restano invece nella villa per occuparsi della nonnina. Alle rovine, Ibo a un certo punto nota un foulard di Hunkar; Demir va in loco insieme a Gaffur e ai braccianti, fino a fare una scoperta agghiacciante: la madre è stata pugnalata ed è morta…